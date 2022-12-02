【2022醫療科技展】淨斯本草飲新三要　全方位守護每一個人

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花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，花蓮慈院於2020年底研發出淨斯本草飲，在動物基礎研究中，證實能降低糖尿病小鼠感染的風險。此外，研究團隊更進一步探討淨斯本草飲及主要成份艾草，於多種老化相關疾病的應用，研究結果顯示淨斯本草飲在小鼠具有健康維持、調節生理機能、增強體力等潛力，並發表多篇文章於國際知名期刊。
新冠肺炎病毒(COVID-19)席捲全球，儘管疫情趨緩，病人康復後，仍有無法以其他診斷解釋，持續至少兩個月，包含失眠、焦慮、憂鬱等長新冠徵候群(LongCOVID)的症狀。
花蓮慈院研發團隊黃志揚副院長表示，在本草飲的基礎上加上香蕉粉富含GABA的天然草本配方，動物研究結果顯示，飲用該配方的憂鬱實驗鼠，能降低絕望行為，增加約1.5至2倍的求生行為時間、焦慮行為如行走軌跡減少，並有助於改善入睡期（0至30分鐘）和睡眠中（60分鐘以上）的穩定度。
此外，分析實驗鼠血清發現，能恢復憂鬱實驗鼠的血清素(serotonin)及褪黑激素(melatonin)濃度，具有穩定情緒、幫助睡眠的潛力。
2022年國家發展委員會公布的最新人口推估報告中指出，臺灣 65 歲以上老年人口已經升至 380.4 萬人，占總人口比率升至 16.2％，隨著老年人口持續增加，如何延緩老化去保障老年人的生活品質也越來越受到重視。
研究團隊以淨斯本草飲為主配方，加入魚針草、老薑與紅花組成本草複合草方，並進行小鼠動物研究，發現可減少化療藥物小紅莓所引起的 DNA 受傷、降低老化蛋白p21與 b-gal表現，增加抗老化蛋白Klotho的表現外，排除細胞內過多的自由基，讓細胞恢復活力。黃志揚副院長表示，餵食該複合草方之小鼠3週後，發現能增加運動能力，改善心臟功能。
研究團隊再以淨斯本草飲為基礎，加入珠仔草及枸杞組成本草新複合草方，透過體外細胞實驗，發現可抑制一般肝癌、乳癌、肺癌、大腸癌等腫瘤細胞生長，在實驗室中也可抑制對臨床化療藥物有抗藥性的癌症細胞生長及爬行轉移。
何宗融中醫副院長說，花蓮慈院長期致力於中西醫合療，從基礎科學到臨床實證，積極創新研發治療策略及調養，期望透過本草系列研究，輔助臨床中西醫合療，照護病友身心，幫助民眾調理生理機能、滋補強生，何副院長也提醒民眾與慢性病友，可以與中醫師討論飲用方式。
花蓮慈院表示，本草飲及各類複方均屬實驗室中之細胞及小鼠研究成果，在人體的實際效果仍有待進一步驗證。
因成分均為常見中藥，故核准通過認證以食品級上市，製成飲品，造福普羅大眾。靜思書軒營運長蔡青兒表示，疫情期間，本草飲幫助了許多人，對他們來說這是安定的力量，非常感恩研究團隊用心研發，以多種不同的茶飲來安住眾人身心靈。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56048
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