中年男便祕腹痛到吐　急性胰臟炎「血漿置換術」保命

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膽結石阻、酗酒為主因 「急性胰臟炎」嚴重恐喪命衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科黃仲岐醫師指出，膽結石阻塞與酗酒是引起急性胰臟炎的主因，而三酸甘油脂過高也可能會導致急性胰臟炎，最常見的症狀為腹痛，疼痛可能會延伸至背後，部分患者會伴隨噁心、嘔吐與發燒等症狀。大部分的患者經過治療後可緩解症狀，嚴重者恐併發急性腎衰竭、呼吸衰竭，甚至可能會危及生命。
「血漿置換術」過濾有害抗體 補充新鮮血漿治療衛生福利部南投醫院腎臟科洪秉鴻醫師表示，經評估後採取「血漿置換術」治療來緊急處置患者的高三酸甘油脂，療效顯著，首次療程結束後病人的指數順利降至162mg/dL，大幅縮短病人恢復時間。血漿置換術是透過儀器將血液從靜脈導出後，將血液中有害於人體的抗體過濾出去，並補充健康的新鮮血漿進入病人體內。
良好作息、規律運動 保護胰臟健康洪秉鴻醫師提醒，血漿置換術僅能在短期間降低血脂，為死亡率高的急性胰臟炎進行緊急處置，如果要持續維持正常數值，仍需要保持良好生活作息，均衡飲食，規律運動，減少喝酒；高血脂症的病人則應遵從醫囑接受藥物治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55937
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