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中年男便祕腹痛到吐　急性胰臟炎「血漿置換術」保命

中年男便祕腹痛到吐　急性胰臟炎「血漿置換術」保命
中年男便祕腹痛到吐　急性胰臟炎「血漿置換術」保命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】44歲蕭先生肚子痛了三天，原以為是便秘，結果半夜痛到吐，緊急掛急診抽血檢查發現血糖、膽固醇及解脂脢超標，而三酸甘油脂更超出正常值35倍，診斷為三酸甘油脂引起的「急性胰臟炎」，緊急透過腎臟科安排血漿置換術後，順利緩解症狀出院返家。

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膽結石阻、酗酒為主因　「急性胰臟炎」嚴重恐喪命

衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科黃仲岐醫師指出，膽結石阻塞與酗酒是引起急性胰臟炎的主因，而三酸甘油脂過高也可能會導致急性胰臟炎，最常見的症狀為腹痛，疼痛可能會延伸至背後，部分患者會伴隨噁心、嘔吐與發燒等症狀。大部分的患者經過治療後可緩解症狀，嚴重者恐併發急性腎衰竭、呼吸衰竭，甚至可能會危及生命。

「血漿置換術」過濾有害抗體　補充新鮮血漿治療

衛生福利部南投醫院腎臟科洪秉鴻醫師表示，經評估後採取「血漿置換術」治療來緊急處置患者的高三酸甘油脂，療效顯著，首次療程結束後病人的指數順利降至162mg/dL，大幅縮短病人恢復時間。血漿置換術是透過儀器將血液從靜脈導出後，將血液中有害於人體的抗體過濾出去，並補充健康的新鮮血漿進入病人體內。

良好作息、規律運動　保護胰臟健康　

洪秉鴻醫師提醒，血漿置換術僅能在短期間降低血脂，為死亡率高的急性胰臟炎進行緊急處置，如果要持續維持正常數值，仍需要保持良好生活作息，均衡飲食，規律運動，減少喝酒；高血脂症的病人則應遵從醫囑接受藥物治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55937

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