台65遇「斧頭幫」！閃燈被攔車嗆聲 網傻眼：小孩也在欸
用路人遇到行車糾紛時，真的要平心靜氣！有位網友分享了自己的行車紀錄器，透露在台65線上，由於不滿前方轎車車速過慢，便連閃大燈示意。結果前方轎車因此暴走，連續變換車道擋在前方，攔停後更直接在快速道路上下車嗆聲，駕駛手中還疑似拿著斧頭。離譜的是，後來轎車上一位女子抱著嬰兒下車勸架，車上有小孩的情況下還是控制不了情緒，路怒症發作，掀起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，直呼要各位網友評評理，原PO聲稱自己開車在台65線上，遇到前方轎車時速僅有30-40公里，而且前方也並沒有車輛擋道，於是連閃大燈示意。結果就被攔下，對方駕駛更疑似持斧頭下車嗆聲，讓原PO感慨「這個社會到底怎麼了？台64遇到斧頭幫」。
而從原PO分享的行車紀錄器影片中可以看見，被連閃大燈後，前方轎車暴走開始蛇行擋道，最後逼停原PO，駕駛與副駕男子下車嗆聲，駕駛手中疑似還拿著斧頭想當武器。隨後一位女子抱著小孩下車來勸架，這才讓兩人回到車上，結束快速道路上這場危險又無意義的鬧劇。
看傻眼的網友紛紛在底下留言回覆說，「小孩好可憐」、「有小孩在車上欸！到底」、「支持提告！千萬不要息事寧人」、「為什麼沒有給小小孩坐安全座椅」、「停在快速道路路中間，沒出事真的很幸運」。
不過也有網友認為原PO連閃大燈的行為也是大可不必，「閃燈的頻率不對喔」、「有人可以數數他閃對方幾下大燈嗎」、「其實我覺得閃一下就好，不要閃太多下」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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