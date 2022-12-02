瑪格羅比爭奪女主角 不惜拿冰塊「刺激敏感帶變硬」搶戲
電影《巴比倫》最新精彩預告釋出，影片中最大亮點就屬瑪格羅比飾演的角色妮莉，她為了實現夢想，使出渾身解數用冰塊讓敏感帶變硬，來搶戲份爭奪女主角；布萊德彼特飾演的當紅大咖明星傑克康瑞德，連小迷妹都願意把他的臉刺在背上，對於自己在好萊塢的貢獻和創新感到自豪。
記者黃雅琪/綜合報導
迪亞哥卡爾飾演的曼尼，就像一隻小白兔勇闖好萊塢花花世界，想成就一番大事業，不斷努力累積自己的人脈和實力，歷經好萊塢極度放縱又充滿野心的史詩年代，同時也看盡一切人事物的潮起潮落。《巴比倫》是一部故事背景設定在西元1920年代的原創電影，劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，以及野心勃勃、狂野不羈和全面失控的人生故事。
派拉蒙影業將於西元2023年農曆春節強檔推出《巴比倫》，由奧斯卡金像獎得主、《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷全新編導，黃金卡司陣容包括布萊德彼特、瑪格羅比、迪亞哥卡爾瓦、珍史瑪特、賈方艾德波、李麗君、P.J.拜恩、盧卡斯哈斯、奧莉維亞漢密爾頓、陶比麥奎爾、麥斯明格拉、羅瑞史科佛、凱瑟琳華特斯頓、Flea、傑夫高林、艾瑞克羅勃茲、伊森索普、薩瑪拉威明、奧莉薇亞魏爾德。