熬夜看世足肝會哭！ 醫揭「意外影響」：小心腦中風！

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熬夜對身體影響大 周而復始致惡性循環安南醫院神經內科李建欣醫師表示，其實熬夜對身體有很大的影響，除了一般人認為熬夜對肝臟不好以外，晚睡會讓生理時鐘混亂，交感神經活性上升，腎上腺素增加，胰島素阻抗增加，導致血壓和血糖上升，隔天精神不濟，情緒不佳等；若睡到隔天中午，又會導致晚上睡眠品質變差，周而復始，惡性循環，造成血壓和血糖難以控制，所以有些病人只好吃安眠藥幫助自己入睡。
睡眠剝奪記憶力 睡飽症狀跟著改善要了解睡眠對身體的影響，必須先了解睡眠生理。李建欣說，睡眠有修復大腦神經和鞏固記憶的功能，睡眠周期大致分成兩種，一種是快速動眼期睡眠，一種是非快速動眼期睡眠，後者由淺到深又分成三期睡眠。最重要的是第三期的慢波睡眠，它讓大腦和身體可以好好休息，可以消除身體的疲勞，這時候的睡眠會分泌生長激素，維持身體的健康。
然而，快速動眼期睡眠和記憶有關，這時候正在作夢，可以幫助整理一天重要的記憶內容，好像電腦硬碟重新整理一樣；不過，隨著年紀增大，睡眠時間會縮短，這兩種睡眠周期也會跟著減少。
除此之外，睡眠還可以穩定腦神經，有些癲癇患者，因為睡眠剝奪，導致癲癇發作，特別是在有癲癇病史的孩童，睡眠剝奪可能是誘發癲癇發作的原因。李建欣提及，一些常需要值夜班的工作者，例如工程師、保全等，常抱怨記憶力不好，可能是睡眠剝奪的結果，有些人就以為自己是得了失智症，其實如果恢復正常的生活作息之後，記憶力通常是可以恢復的。
此外，還有一些慢性頭痛患者，平常因為工作壓力大，睡眠不足，很容易導致頭痛，經過神經科門診的治療，改善睡眠品質之後，頭痛也會跟著改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55963
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