文青歌手爆欠債！害女友貸款20萬 小賴秒猜出：他是慣犯
網紅「丹妮婊姐」以直率、搞笑風格走紅，深受粉絲喜愛，她與「五堅情」成員小賴、紀斯豪開設YouTube節目「綜口味開房間」，為網友提問解惑，來自台中的網友「小花」爆料，曾與某位剛開完演唱會的文青歌手交往，但對方分手後欠錢不還，小花氣得想向媒體爆料，卻又擔心遭網友肉搜，感到非常困擾，結果同為台中人的小賴聽到描述，立刻秒猜出該歌手，坦言「他是慣犯」。
記者江芷稜/綜合報導
小花指出，該歌手表示演藝人員無固定薪資，因此無法貸款，想買一把30萬元台幣吉他，才請她向銀行貸款幫忙，結果交往後發現男方是「神經病+情勒王」分手，但歌手至今只還了10萬元台幣，從此神隱消失，不讀不回訊息，連經紀公司都不願處理，她想找媒體爆料又猶豫不決，才會找丹妮婊姐諮詢，想要討回欠款又不會受到傷害。
小賴聽到小花的描述，立刻猜到男方身分，暗示該歌手買吉他是為了自彈自唱，發生過類似案例2、3次，在圈內屬於慣犯，且該男有精神問題，朋友說他是瘋子，認為網友想拿回20萬元有點困難。丹妮婊姐則疾呼不能姑息，勸說小花若還保有對話紀錄，一定要對外爆料，避免其他女生受害。她奉勸網友別被愛沖昏頭，千萬不要用自己的名義幫對方貸款，更挑明不怕被粉絲罵，「我不能有言論自由嗎？」