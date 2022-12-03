中市搭幹線公車遊　雙十公車「坐免驚」

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交通局全新企劃「幹線公車遊台中」引起熱烈迴響，網友還分享自己的口袋名單，隨著疫情漸平穩，民眾出遊意願大增，市長盧秀燕推薦市民限定優惠的雙十公車，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，台中是大眾運輸友善城市，幹線公車更是休閒旅遊最佳代步運具。
交通局長葉昭甫表示，幹線公車以顏色加強識別系統，站牌、候車亭等設施均統一色系易辨識，交通局還特別盤點沿線好吃、好玩景點，包括復興幹線100路，行經有台中酒廠文化創意園區、台中刑務所演武場、國立公共資訊圖書館，站點就是景點，有的只需再步行幾百公尺，用雙腳更加認識台中。
葉昭甫說，交通局為民眾遊台中帶路，每一條路線都精彩，搭乘北屯幹線900路（光明國中-豐原）附近有台中市眷村文物館、一德洋樓、海天橋的風景名勝，帶著好心情出門，吃喝玩樂行程有幹線公車載著走。
「搭200路中興幹線公車到第三市場站，步行400公尺就能到現在網美最夯的文創新聚落！」交通局指出，幹線公車提供上班、上學通勤、購物、接駁等需求，也帶動一波搭公車旅遊風潮，交通局粉書專頁推出景點踩線資訊，提供到站後抵達當地景點距離，方便規劃步行或是租借公共自行車，省去開車找停車位問題。
交通局說，中興幹線200路（新民高中-亞大醫院）沿線有富興工廠1962、大里藝術廣場與軟體園區、霧峰林家宮保第園區；台灣大道幹線300路（台中火車站-靜宜大學）則有第二市場、勤美綠園道、台中國家歌劇院。中清幹線500路（公共資訊圖書館-清水）沿線有老樹公園、中央公園、二和公園；崇德幹線700路（新建國市場-翁子保養廠）有台中洲際棒球場、摘星山莊、葫蘆墩公園等景點，熱血球迷與想探訪古蹟的民眾，搭幹線公車速可達。
交通局強調，幹線公車強化捷運聯外接駁，串連捷運綠線、轉運中心、公共自行車租賃站等完善交通路網，還提供城市漫遊功能，深入體會歷史建築、特色景觀、人文風情。