自體再生技術新亮點－細胞層片培養透明軟骨　不用換人工膝關節

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透明軟骨為關節炎治療關鍵 自體軟骨移植補破損「關節炎治療最困難在於軟骨再生！」義大醫院院長杜元坤指出，關節軟骨多數為「透明軟骨」，這種軟骨具有黏性及彈性，可以保護骨頭間的撞擊及傷害，其功能就有如汽車避震器一般。傳統治療雖能延緩關節炎惡化速度，但因為無法重建透明軟骨，許多患者最終仍然免不了需要接受人工關節置換。
後出現自體軟骨細胞移植，從病患自身軟骨細胞中，刺激再生、增生以修補破損。然而這種再生技術也不是一次到位，第一代到第三代的自體軟骨移植技術，都仍有其侷限性與難突破的困境，如細胞無法整層移植、移位、增生數量不足等，都無法用於治療退化性關節炎所造成的軟骨缺損。
透明軟骨、多層細胞層片量身訂製日本東海大學Sato教授為了克服這些難題，研發出「細胞層片」技術，杜元坤院長說明，它是利用環境溫度變化進行細胞培養以及剝離，當溫度較高時，細胞可以貼附生長，一旦溫度降低，就能造成整層細胞剝離。
「移植的細胞可以堆疊三層到五層，根據病患的需求量身訂做。」更重要的是，「能成功培養出片狀、柔軟的『透明』軟骨層片。」
而義大醫院在植入時為了使得層片植入時黏著度更佳，會在要黏附層片的軟骨位置鑽出一些小洞，讓身體在修復的同時促進細胞層片密合；最後再由三名醫師組成團隊在手術室裡合作，加速完成細胞層片植入。
非所有軟骨缺損都可補 自體免疫、感染、癌症不適用自特管辦法通過迄今，義大醫院已經完成60例自體軟骨細胞層片移植治療。術後追蹤發現，除了病患主觀感受明顯進步，經過MRI追蹤檢查也可看到患者透明軟骨再生，而且可以回到正常軟骨厚度。部分病友甚至可達到完全健康膝蓋的狀態。
不過，並不是所有軟骨缺損的患者都適合細胞層片移植！杜元坤院長表示，若是自體免疫、感染、癌症等造成的關節軟骨破壞，就不適用。病患也必須先經X光片診斷確定是中度以下(未達第四級)退化性關節炎，且其軟骨缺損部位面積大小適當，大小之軟骨缺損部位面積。
義大醫院除了正在評估未來是否有機會將這項技術擴大使用於膝關節以外的部位，像是肩關節、髖關節等；近來也完成以IPS細胞（誘導性全能幹細胞）與外泌體注入關節腔、促進關節軟骨再生的實驗，希望有朝一日不需先取自體軟骨細胞培植層片，就能幫助病友完成治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56045
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