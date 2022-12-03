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吳怡農喊「趙介佑我開除的」　王鴻薇：好意思當政績宣傳

▲投入立委補選的王鴻薇今日在民權國小校慶與對手吳怡農同場。（圖／記者余祥攝，2022.12.3）
▲投入立委補選的王鴻薇今日在民權國小校慶與對手吳怡農同場。（圖／記者余祥攝，2022.12.3）

記者余祥／台北報導

台北市第三選區立委補選開打，台北市議員王鴻薇與對手吳怡農今（3）日都出席民權國小校慶，同場較勁。針對吳怡農為駁黑道勢力說，稱涉毒的趙介佑是他開除的，王鴻薇批，趙介佑販毒詐欺，不該被開除嗎？這算是吳怡農的政績、功勞嗎？值得民進黨大說特說嗎？這應該是污點，怎麼好意思當政績宣揚。

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台北市長當選人蔣萬安立委遺缺將在明年1月8日投票。有關吳怡農批民進黨的初選制度崩壞，才導致九合一選戰敗選，王鴻薇說，總統蔡英文這次提名完全徵召，才被民進黨說是沒收初選，不知道吳怡農當時有沒有提出質疑，吳這次也是用徵召出線，不太清楚吳用什麼立場批評。

王鴻薇說，吳怡農是小英男孩，被小英大力栽培，還有關愛的眼神，若說小英有什麼制度是別人不能接受的，但吳怡農就是小英制度最大收益者。

被反擊黑道勢力說，吳怡農稱販毒的黨員趙介佑是他擔任北市黨部主委時開除的，王鴻薇批，趙介佑販毒詐欺，他不該被開除嗎？算是吳怡農的政績、功勞嗎？值得大說特說嗎？這不該是民進黨到污點嗎？好意思當政績宣揚嗎？

王鴻薇批，吳怡農擔任北市黨部主委期間，就是魁儡主委，當初也是為他量身定做，讓他有參選資格，而吳怡農身邊經常看到的就是黑道中常委黃承國；吳怡農跟趙介佑以及黃承國的關係深厚，民進黨都很清楚。

今日到民權國小校慶與吳怡農同場，王鴻薇說，她是選區議員，她每一年都來，不是只有選舉才來，但吳怡農是選舉才來，過去兩年並沒有看到他；若遇到吳怡農就會打個招呼。

至於民進黨批王鴻薇落跑，王鴻薇說，她在選完後立刻轉跑道，她向選民致歉，非常希望得到選民諒解支持，這部分她不能為自己強力辯護，因此很誠實跟選民說明，希望選民諒解。

台北市議員秦慧珠在臉書上還原，她曾被當王鴻薇不參選的備案，王鴻薇說，這個過程她並不知道，她看到臉書後有打電話給秦慧珠，在過程裡面有同志受困擾，她很抱歉。

王鴻薇也坦承中山區他比較不熟悉，接下來就是抓緊時間，爭取支持。


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