吳怡農喊「趙介佑我開除的」　王鴻薇：好意思當政績宣傳

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇說，吳怡農是小英男孩，被小英大力栽培，還有關愛的眼神，若說小英有什麼制度是別人不能接受的，但吳怡農就是小英制度最大收益者。
被反擊黑道勢力說，吳怡農稱販毒的黨員趙介佑是他擔任北市黨部主委時開除的，王鴻薇批，趙介佑販毒詐欺，他不該被開除嗎？算是吳怡農的政績、功勞嗎？值得大說特說嗎？這不該是民進黨到污點嗎？好意思當政績宣揚嗎？
王鴻薇批，吳怡農擔任北市黨部主委期間，就是魁儡主委，當初也是為他量身定做，讓他有參選資格，而吳怡農身邊經常看到的就是黑道中常委黃承國；吳怡農跟趙介佑以及黃承國的關係深厚，民進黨都很清楚。
今日到民權國小校慶與吳怡農同場，王鴻薇說，她是選區議員，她每一年都來，不是只有選舉才來，但吳怡農是選舉才來，過去兩年並沒有看到他；若遇到吳怡農就會打個招呼。
至於民進黨批王鴻薇落跑，王鴻薇說，她在選完後立刻轉跑道，她向選民致歉，非常希望得到選民諒解支持，這部分她不能為自己強力辯護，因此很誠實跟選民說明，希望選民諒解。
台北市議員秦慧珠在臉書上還原，她曾被當王鴻薇不參選的備案，王鴻薇說，這個過程她並不知道，她看到臉書後有打電話給秦慧珠，在過程裡面有同志受困擾，她很抱歉。
王鴻薇也坦承中山區他比較不熟悉，接下來就是抓緊時間，爭取支持。