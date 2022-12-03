前有林智堅、後有鄭文燦論文抄襲 王鴻薇籲處理陳明通
前桃園市長鄭文燦論文被台大認定抄襲，並撤銷碩士學位。台北市立委補選參選人王鴻薇今（3）日批，除了前新竹市長林智堅外，又多了鄭文燦論文抄襲，台大要不要處理他們的指導教授陳明通？應該連帶受處置，不要因為陳明通是國安局長，就可以免除責任。
記者余祥／台北報導
王鴻薇在九合一選戰中，爆林智堅論文抄襲，聲名大噪。王鴻薇說，他關心的是台大要不要處理陳明通，前幾天陳明通甚至還在立法院說林智堅沒有抄襲，但鄭文燦已經道歉了，指導教授陳明通應該對外交代這件事。
中廣董事長趙少康則要求陳明通下台，他說，人家說嚴師出高徒，陳明通的放水等於是幫學生作弊，不要說嚴師，連當老師的資格都沒有，他這種輕賤濫授台大研究所學位的行為，是台大之恥、是士林之恥，也是民進黨之恥。
趙少康批，不知道陳明通怎麼還有臉待在國安局長的位子上？如果不是陳教授，會有陳局長可當嗎？陳明通如果不立刻下台，會讓整個國安局蒙羞。
趙少康也呼籲，前有林智堅，後有鄭文燦，為昭公信，台大至少應該把陳明通指導的173個碩博士生的論文先用電腦篩檢比對一次，「士大夫之無恥是謂國恥」，不知道陳明通有沒有唸過這句話？