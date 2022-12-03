好羨慕！統一發票已創造685位千萬富翁 另有248張未兌領
今（2022）年9-10月期統一發票已開過獎，再為台灣創造15位千萬富翁。不過，根據財政部統計，統一發票自2011年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至今年7-8月期累計已70期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有933張，其中已兌領了685張，另有248張沒領，也就是說，11年來統一發票已為台灣創造了685位千萬富翁。
記者顏真真／台北報導
財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎1000萬元中獎號碼1組。而今年9至10月期統一發票中獎號碼也在11月25日開出，其中特別獎1000萬元的中獎號碼為「11174120」，特獎200萬元中獎號碼為「59276913」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「18079936」、「20591738」、「64500205」。
根據賦稅署公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，9-10月期統一發票可兌領特別獎中獎發票計15張、特獎中獎發票計12張，領獎期間為今年12月6日至明年3月6日。
不過，若統計統一發票自2011年1-2月期起，每期開出千萬元特別獎以來，至今年7-8月期累計已開了70期，可兌領特別獎的發票共有933張，已兌領685張，這些人都在一夕間成為千萬富翁，但也有248張沒來兌領，包括今年7-8月期還未來兌領的2張中千萬元發票，兌獎期限至明年1月5日止。
賦稅署也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。