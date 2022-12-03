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內幕／論文遭撤暫未延燒　鄭文燦是否爭黨魁端看賴清德

▲1126民進黨大敗後正式進入「後蔡英文時代」，賴清德（左）與鄭文燦（右）的競合受到高度關注。（圖／資料照）
▲1126民進黨大敗後正式進入「後蔡英文時代」，賴清德（左）與鄭文燦（右）的競合受到高度關注。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

即將卸任的桃園市長鄭文燦有意參選民進黨主席，近來也持續聆聽各方意見，不過2日其碩士論文遭認定抄襲，學位也因此將撤銷，各界關注是否影響鄭爭黨魁。綠營對此評估，黨主席選舉是黨內選舉，只要社會聲望沒有大舉崩壞，都仍有一定的競爭力；由於鄭文燦對論文遭撤銷已在第一時間道歉，從輿論看來暫沒有太大影響，但是否參選仍要看各派系的折衝，其中同派系的賴清德態度更是重要關鍵。

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▲鄭文燦表示，（圖／民進黨提供）
▲即使桃園市長交棒失敗，鄭文燦8年執政仍累積一定威望，也擔任此次敗選檢討小組召集人。（圖／民進黨提供）
1126民進黨大敗，總統蔡英文辭去兼任的黨主席職務，暫由高雄市長陳其邁代理，預計將於1月中補選。包含副總統賴清德、鄭文燦、無任所大使林佳龍都被視為熱門人選，其中目前又以鄭文燦有意願參選的態度最明確；不過如今鄭文燦碩士學位遭到撤銷，有前新竹市長林智堅的前車之鑑，各界都關注此事對於鄭文燦政治生涯的影響。

黨政人士指出，鄭文燦本身對於擔任黨主席確有意願，其已與林佳龍會晤，也預計會與賴清德見面交換意見；惟是否參選並非只要顧慮其個人意願，在面臨民進黨慘敗之際，鄭文燦仍期盼與黨內中生代充分溝通，再做出決定。

該人士表示，鄭文燦碩士論文遭台大社科院認定抄襲，不過該論文是2011年的著作，且第一時間鄭文燦即道歉，處理節奏較林智堅明快，從輿論來看，也已經止血，目前並沒有延燒，且其沒有抄襲動機的說法普遍受到接受，「說真的，這些對黨主席選舉未必會有影響」。

派系人士表示，鄭文燦有中央、地方充分歷練，從政以來展現優秀的協調能力，普遍被認為是接任民進黨主席的適任人選，其近來也與各派系交換意見，包含英系、正國會都有所溝通，現在論文遭到撤銷，應不會影響其個人意願，就看各派系如何協調，另外，賴清德的態度也不可能忽略。

親鄭人士也說，鄭文燦因為擔任敗選檢討小組召集人，未來幾周已經密集安排下鄉檢討的行程，另外即使桃園敗選，但該交接的市政作業也持續進行，預料即使面臨論文風波，都對鄭文燦不會有太大影響，不同於林智堅的幕前神隱，其持續在檯面上活動，也仍有一定呼聲與底氣。

▲賴清德與蔡英文（圖／總統府提供）
▲進入「後蔡英文時代」，賴清德目前普遍被認為是最有可能代表民進黨角逐大位的人選。（圖／總統府提供）
不同派系人士則說，黨主席選舉是黨內選舉，是否參選還是要端看黨內各派系是否能接受，即便鄭文燦有意願，就連新系內部仍要視最有可能代表民進黨參選2024總統的賴清德的態度而定，該人士也坦言，目前還看不出論文事件對鄭文燦的影響。

知情人士則說，賴清德目前確實還在思考是否親征黨魁，說到底蔡英文就剩大約一年半的任期，本就到了交棒的時候，「已經沒有跛不跛腳的問題了」，既然賴清德就要參選總統，就讓賴清德接任黨魁，相信蔡英文也不會反對。

不過，該人士說，賴清德除了親征的想法，也有與頗有實力的正國會跨派系合作思考的動作，但若是賴清德順利獲得提名參選2024，與派系合作的結果是恐會牽動副手人選，這仍舊需要更多思考，在黨主席登記時程都還沒有確定的情況下，不會、也不宜躁進。

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