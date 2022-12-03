內幕／論文遭撤暫未延燒　鄭文燦是否爭黨魁端看賴清德

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黨政人士指出，鄭文燦本身對於擔任黨主席確有意願，其已與林佳龍會晤，也預計會與賴清德見面交換意見；惟是否參選並非只要顧慮其個人意願，在面臨民進黨慘敗之際，鄭文燦仍期盼與黨內中生代充分溝通，再做出決定。
該人士表示，鄭文燦碩士論文遭台大社科院認定抄襲，不過該論文是2011年的著作，且第一時間鄭文燦即道歉，處理節奏較林智堅明快，從輿論來看，也已經止血，目前並沒有延燒，且其沒有抄襲動機的說法普遍受到接受，「說真的，這些對黨主席選舉未必會有影響」。
派系人士表示，鄭文燦有中央、地方充分歷練，從政以來展現優秀的協調能力，普遍被認為是接任民進黨主席的適任人選，其近來也與各派系交換意見，包含英系、正國會都有所溝通，現在論文遭到撤銷，應不會影響其個人意願，就看各派系如何協調，另外，賴清德的態度也不可能忽略。
親鄭人士也說，鄭文燦因為擔任敗選檢討小組召集人，未來幾周已經密集安排下鄉檢討的行程，另外即使桃園敗選，但該交接的市政作業也持續進行，預料即使面臨論文風波，都對鄭文燦不會有太大影響，不同於林智堅的幕前神隱，其持續在檯面上活動，也仍有一定呼聲與底氣。
不同派系人士則說，黨主席選舉是黨內選舉，是否參選還是要端看黨內各派系是否能接受，即便鄭文燦有意願，就連新系內部仍要視最有可能代表民進黨參選2024總統的賴清德的態度而定，該人士也坦言，目前還看不出論文事件對鄭文燦的影響。
知情人士則說，賴清德目前確實還在思考是否親征黨魁，說到底蔡英文就剩大約一年半的任期，本就到了交棒的時候，「已經沒有跛不跛腳的問題了」，既然賴清德就要參選總統，就讓賴清德接任黨魁，相信蔡英文也不會反對。
不過，該人士說，賴清德除了親征的想法，也有與頗有實力的正國會跨派系合作思考的動作，但若是賴清德順利獲得提名參選2024，與派系合作的結果是恐會牽動副手人選，這仍舊需要更多思考，在黨主席登記時程都還沒有確定的情況下，不會、也不宜躁進。