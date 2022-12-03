柯震東認與峮峮「私下關係」 激動喊：我一直都想結婚呀
男星柯震東今（3）日出席品牌活動記者會，最近緋聞纏身，現年31歲的柯震東坦言，自己很欣賞蔡依林，很久以前就是她的粉絲；至於現在有沒有動結婚的念頭，柯震東表示：「我一直都很想結婚呀！以前設定28歲要結婚，但已經過了，現在看什麼時候衝動。」同時他也不排除有可能閃婚，只是未來的事還不一定。
記者黃雅琪/台北報導
日前，柯震東被媒體拍到與好友洪武、洪武女友張甯兒以及啦啦隊女神峮峮（吳函峮），深夜在台北市街上漫步疑似「double dating」，一群人進到洪武家中聚會，一直到隔日都不見柯震東與峮峮身影，反倒是其他友人進進出出。1日柯震東、峮峮又毫不避諱的同框，直接在楊銘威家中加入王子（邱勝翊）的IG直播，就連王子都嚇到問：「他們現在是可以同框的嗎？」
今日柯震東出席記者會，特別回應兩人關係：「我跟峮峮、楊銘威在出道前就認識十幾年，是好朋友的關係，就是因為真的沒有什麼才不在乎同框，如果真的有什麼就不會想要同框。」被問及與峮峮未來有機會發展成愛情關係，柯震東說：「不會吧！都十幾年了，我們很熟。接下來交女朋友，我想要公佈就會公佈了。」
金馬獎結束後，柯震東感想：「感覺滿舒爽的，結束了一段旅程的感覺，放鬆了心態比較健康，想要往自由創作者方向去走，新片才剛開拍1到2週左右。」先前首部執導的電影作品《黑的教育》（BAD EDUCATION），暫定西元2023年2月上映，會視情況滾動式調整檔期。最近疫情鬆綁「口罩解禁」，柯震東也嘗試在路上「無罩」出門，但他覺得：「太尷尬了！只有外國人跟我沒戴，整個信義區都戴了，所以我還是會備著（口罩）。戴久了就會習慣不用表情管理，比較自在，只要眼睛保持好就好。」