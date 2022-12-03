口罩解禁／脫罩之後保濕更要做好！醫教「1秘訣」沒煩惱
今（3）日是戶外口罩解封政策實施的第3天，實際走出室外雖然大部分民眾仍持續戴著口罩，但也能發現部分人已脫下口罩呼吸自由的空氣。開業皮膚科醫師趙昭明表示，口罩對人體來說屬「接觸性物質」，口罩解封政策除了是生活回歸正常的趨勢外，對臉部的皮膚健康也有一些幫助。不過時序進入冬天，戴上口罩仍有保暖和防風功用，若想不戴口罩出門，臉部保濕一定要做好，尤其保養品應選擇水性較佳，敏感肌族群更需注意冷空氣的威脅。
記者張志浩/綜合報導
趙昭明指出，冬季溫度、濕度降低，風力增強，臉部油脂分泌會間接減少，導致皮膚略顯乾澀。此時若外出不戴口罩，對於敏感肌、乾性和中性肌膚的族群負擔較大，因此口罩解封雖然沒問題，但將「臉部保濕」做好是重要的前提。由於今年冬季不算太寒冷，保養時建議使用水性的產品替代油性，藉此減少皮膚敏感度。
此外，口罩本身為棉質、布料製成，人在呼氣時本來就有熱氣，因此戴上口罩除了能避免風吹，也有保暖效果。趙昭明表示，以皮膚科醫師角度會認為，口罩「能不戴當然最好」，因為能夠避免接觸性的過敏和病症，預期過去幾年盛行的「口罩肌」在未來也能夠得到舒緩，不過若本身就屬於乾性和中性膚質、年紀較大的長者或自認禦寒能力較差者，仍建議戴上口罩，其它如抵抗力差、患有慢性病、孩童等，為避免秋冬呼吸融合性、感冒、肺炎鏈球菌等各式病毒侵襲，也可考慮外出續戴口罩。
而針對口罩解封，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙則認為，1月中旬在元旦返鄉出遊潮結束後，可能會出現新一波的疫情，不過台灣人3劑疫苗接種率高，且過去已接受過各種防疫措施的洗鍊，口罩逐步鬆綁其實屬於「象徵意義」，民眾應有自行判斷是否該戴口罩的能力，而非將焦點著重在硬性規定上，才能兼顧自由和防疫的兩個面向。