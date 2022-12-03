碩士遭撤銷影響黨魁選舉？鄭文燦：政治回歸其標準

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鄭文燦受訪時表示，當初2003年進入在職專班是為了要拓展個人的視野，當時因為對中國民主化的議題比較關切，因此選擇了中國基層民主演進的研究主題。當時受限於時空條件，沒有辦法作實證研究，所以我採取了文獻分析法，引述了很多的書籍、期刊，或者網路上的文章等等，大概超過100多篇。鄭文燦說，經過了10幾年，現在學倫會是根據檢舉，用相似性比對的軟體，找出了一部分沒有引述的論文來源。他並強調，如果當時有作比對，當然會把附註跟參考論文都填上去，這是基本的道理。
鄭文燦表示，他在學倫會的出席聲明的時候，有說明認為瑕疵形成的原因是當時時間較短，或者資料較多，所以有些引述的論文來源沒有作附註，這不是抄襲單一篇論文形成的，也沒有抄襲的意圖。鄭文燦說，不管學倫會作什麼處分，他自己大學以及研究所都是就讀台大，對台大還有國發所都是非常感謝的，因此會坦然的面對這個審議結果，也會跟大家再表達歉意。
鄭文燦並指出，寫作的瑕疵，當然未來包括在職專班的碩士論文，將來是不是要建立起同樣的標準，包括論文的相似性比對等等，這個也是有待大學自己來討論檢討。那學倫的審議機制也是一樣，現在是由院長邀集5到7人以不具名方式進行審查，將來針對學倫的分級審議，這個部分也應該是由大學自己來作討論。鄭文燦說，「我想站在我的立場，我會坦然的去面對學倫會審議的結果」。
被問到這次論文事件是否會影響他競爭黨內黨魁，鄭文燦回應表示，「學術的事情我會坦然面對」，並表示，學術領域的討論，他願意用學術領域嚴謹的標準來討論；政治上的事或其他的事情，就回歸其他的標準。