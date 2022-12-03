快訊／本土確診+13,098！死亡個案增33人　境外移入54例

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指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月30日至11月30日，死亡日期介於5月18日至11月30日。
指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為27例男性、27例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南3例，香港及泰國(各2例)，土耳其、中國、日本及柬埔寨 (各1例)移入，另43例感染國家調查中。入境日期介於今年11月4日至12月2日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,160,634例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,803,505例排除)，其中8,356,217例確診，分別為37,886例境外移入、8,318,277例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,449例COVID-19死亡病例，其中14,432例本土，個案居住縣市分布為新北市2,840例、臺北市1,587例、臺中市1,527例、高雄市1,407例、臺南市1,074例、桃園市1,072例、彰化縣896例、屏東縣570例、南投縣472例、雲林縣460例、苗栗縣393例、嘉義縣369例、宜蘭縣312例、基隆市307例、花蓮縣251例、嘉義市244例、新竹縣237例、臺東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。