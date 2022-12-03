國境解封！信用卡業績也爆衝　銀行機票簽帳成長飆破600%

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此外，調查也發現，疫後海外旅遊趨勢已經從跟團慢慢轉向自由行，尤其31到40歲有超過4成年輕人更喜歡說走就走的機加酒玩法，也因此是否能深耕此種形式的旅遊需求，也成為市場瓜分大餅的分水嶺。
以兆豐銀行為例，除了固樁團體行市場，推出喜鴻假期刷兆豐卡享日韓折價3000元、五福旅遊指定行程最高折500元、可樂旅遊95折等優惠外，對於喜愛「自由行」的旅客同樣規劃了一系列的刷卡優惠，包括刷機票滿1萬元可免費搭乘機場捷運、指定卡刷滿額送免費機接及海外醫療險等優惠，日前更推出「空手就能去機場」的貼心服務，提供全球超過200個城市行李運送折扣的好康，讓旅客能放心血拚，不用扛著戰利品窒礙難行、輕鬆就能搞定沉重行李，對於喜歡說走就走的背包客，都可以多加善用這些發卡行推出的旅遊優惠，為自己精省一筆。
台北富邦銀行也指出，消費者出遊刷卡選擇首重「刷卡回饋」，但「高回饋率、低回饋上限」讓消費者直呼消費不過癮，還沒刷夠，回饋卻已觸頂。為了帶給卡友海外消費心理無負擔的旅遊體驗，2022年底前到日韓只要刷J卡即享3.88%回饋無上限及多樣優惠，同時J卡核卡後綁定北富銀LINE官方帳號將還可享有4張日本特色伴手禮兌換券，到日本旅遊時可同步到東京、北海道、沖繩指定地點兌換驚喜禮品。