全球股市齊漲是「物極必反」？謝金河預言FED下一步

國境解封！信用卡業績也爆衝　銀行機票簽帳成長飆破600%

▲隨著疫情趨緩，國境解封，發卡銀行被封印許久的海外簽帳也連帶大開紅盤，銀行旅遊業績同期成長高達105%，其中航空公司機票簽帳金額更是驚人，成長率直接飆到620%。（圖／兆豐銀行提供）
▲隨著疫情趨緩，國境解封，發卡銀行被封印許久的海外簽帳也連帶大開紅盤，銀行旅遊業績同期成長高達105%，其中航空公司機票簽帳金額更是驚人，成長率直接飆到620%。（圖／兆豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

隨著疫情趨緩，國境解封，許多國人已出國或計畫出國遊玩，也讓發卡銀行被封印許久的海外簽帳也連帶大開紅盤。根據兆豐銀行統計，9月中旬推出海外刷卡最高23%回饋後，短短2個月期間，便成功帶旺旅遊業績同期成長高達105%，其中航空公司機票簽帳金額更是驚人，成長率直接飆到620%，旅行社簽帳則成長近300%。面對卡友卯起來報復性出國消費，發卡銀行也順勢猛推優惠助攻，預計接近跨年及農曆年連假，整體信用卡簽帳業績勢必也將再創新高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了銀行的海外簽帳業績翻紅，台灣人最愛旅遊的國家「日本」同樣在解封後喜迎觀光人潮。根據日本官方統計，光今年10月就有45萬名外國人申請入境，是去年同期40倍以上，其中以觀光目的入境者更近29萬人，預計年底前人數將持續增長。

此外，調查也發現，疫後海外旅遊趨勢已經從跟團慢慢轉向自由行，尤其31到40歲有超過4成年輕人更喜歡說走就走的機加酒玩法，也因此是否能深耕此種形式的旅遊需求，也成為市場瓜分大餅的分水嶺。

以兆豐銀行為例，除了固樁團體行市場，推出喜鴻假期刷兆豐卡享日韓折價3000元、五福旅遊指定行程最高折500元、可樂旅遊95折等優惠外，對於喜愛「自由行」的旅客同樣規劃了一系列的刷卡優惠，包括刷機票滿1萬元可免費搭乘機場捷運、指定卡刷滿額送免費機接及海外醫療險等優惠，日前更推出「空手就能去機場」的貼心服務，提供全球超過200個城市行李運送折扣的好康，讓旅客能放心血拚，不用扛著戰利品窒礙難行、輕鬆就能搞定沉重行李，對於喜歡說走就走的背包客，都可以多加善用這些發卡行推出的旅遊優惠，為自己精省一筆。

台北富邦銀行也指出，消費者出遊刷卡選擇首重「刷卡回饋」，但「高回饋率、低回饋上限」讓消費者直呼消費不過癮，還沒刷夠，回饋卻已觸頂。為了帶給卡友海外消費心理無負擔的旅遊體驗，2022年底前到日韓只要刷J卡即享3.88%回饋無上限及多樣優惠，同時J卡核卡後綁定北富銀LINE官方帳號將還可享有4張日本特色伴手禮兌換券，到日本旅遊時可同步到東京、北海道、沖繩指定地點兌換驚喜禮品。

周升3角站穩30字頭！新台幣升勢能否延續　匯銀點出關鍵

今日最聚焦／台灣還會升息　專家點出關鍵轉折在明年3月

好羨慕！統一發票已創造685位千萬富翁　另有248張未兌領

今年9-10月發票中獎清冊看這裡　有人花21元中千萬大獎　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀