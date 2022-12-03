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忠孝西路禁行機車44年　主因是「公車流量」北市之冠

▲忠孝西路之所以禁行機車長達44年，原因在於公車流量過大，若開放機車行駛會與公車車流交織，導致交通壅塞甚至提高車禍發生機率。（圖／翻攝google地圖）
▲忠孝西路之所以禁行機車長達44年，原因在於公車流量過大，若開放機車行駛會與公車車流交織，導致交通壅塞甚至提高車禍發生機率。（圖／翻攝google地圖）

記者丁上程／台北報導

自西元1978年起，忠孝西路因為車流量及公車流量大，被台北市政府列為禁行機車路段。而歷經10任市長至今44年，終於改為「有條件開放」通行，允許機車於23時至6時行駛。不過機車族引頸期盼的，是希望能夠在白天通勤時也能通行於忠孝西路，而非只有夜間通行。對此交通局方面解釋，未多加開放機車白天行駛於忠孝西路，原因出在於台北車站前的忠孝西路，公車流量是全台北市最高的。

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交通局解釋，忠孝西路公車流量是全台北市最高的地方，且在公車專用道拆除後，周邊停靠站都在路邊，因此會與機車行駛的外側車道有所衝突，而忠孝西路也不適合設置機車專用道，因此在公車與機車的行駛路線混雜的情況下，很容易造成車流動線交織，進而讓交通壅塞。

▲根據車流模擬系統顯示，若開放忠孝西路行駛機車，周圍的機車車流將會大幅移轉至忠孝西路，進而造成道路壅塞。（圖／北市交通局提供）
▲根據車流模擬系統顯示，若開放忠孝西路行駛機車，周圍的機車車流將會大幅移轉至忠孝西路，進而造成道路壅塞。（圖／北市交通局提供）
此外透過運輸需求預測模擬程式，若忠孝西路開放機車通行，原本行駛於市民大道、信義路、仁愛路等道路的機車流量，也會大幅移轉至忠孝西路，進而造成道路壅塞；至於假日期間，雖然公車班次較少、流量較低，但機車的流量變大，仍舊會導致動線交織的結果。

交通局人員坦言，若真的要開放全日忠孝西路機車通行，如何將公車班次流量引導到其他道路，減少忠孝西路的公車流量，才能有機會開放忠孝西路機車通行。不過因為忠孝西路上，有北市重要的交通地標「台北車站」，且周圍的道路公車站設置也幾乎滿載，要如何進行有效導流，恐怕還有待研究。

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