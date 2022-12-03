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《流星花園》女星伴兒赴美！老師叫Karen　竟藏恐怖含意

▲錢韋杉分享，兒子在美國遇到背後藏有歧視含意的故事。（圖／翻攝自錢韋杉臉書、YouTube）
▲錢韋杉分享，兒子在美國遇到背後藏有歧視含意的故事。（圖／翻攝自錢韋杉臉書、YouTube）

娛樂中心/綜合報導

當年以台灣偶像劇《流星花園》「靜學姊」走紅的女星錢韋杉，自2004年和前籃球國手邱宗志結婚後，育有兩子，即便淡出演藝圈，仍時常在社群平台上分享1家4口的幸福生活。近日，錢韋杉就透露，她從兒子聽來有關「老師是一個Karen」的故事，殊不知背後竟隱藏濃厚的歧視含意，讓她有感而發。

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錢韋杉日前在臉書PO文寫下和兒子的對話，「媽媽，這學期我的數學老師是一個『Karen』，同學提醒我上她的課要小心一點…」、「什麼意思？你是說你的數學老師名字叫Karen ?  她怎麼了嗎？為什麼你要小心？」、「她的名字不是Karen，我是說她是一個『Karen』」。

後來錢韋杉才知道，原來Karen指的是，美國青少年之間在學校對於一個擺姿態、刁難、不友善且往往還帶種族歧視的白人女老師的統稱，「第一次聽到這樣的名詞很驚訝，在這所白人為多數的學校，這樣的名稱竟也被廣用著」，而且老師也剛好是短髮和鮑伯頭髮型。

▲錢韋杉分享，兒子在美國遇到背後藏有歧視含意的故事。（圖／翻攝自錢韋杉臉書、YouTube）
▲飾演《流星花園》靜學姐走紅的錢韋杉，近年陪同孩子們到美國念書。（圖／翻攝自錢韋杉臉書、YouTube）
首次聽到這名詞的錢韋杉非常震驚，「這所白人為多數的學校，這樣的名稱竟也被廣用著。或許現在對於年輕人，對於各種歧視言行， 無論何種種族，已經漸漸得不到他們的認同。」她感嘆，來到美國生活的一年中，人生地不熟，幾乎每天都在快速地面對與處理新的人事物，不管好與壞，對於人情的冷暖都能深刻的感受。

不過，錢韋杉也分享不少碰過的好事，像是一位才剛認識的朋友，就對她說「有任何需要幫忙的，儘管告訴我，不要客氣！」也有遇到一位老師，願意花自己份外的空閒時間，幫孩子們進步，也收到過別人親手做的滷肉飯、茶葉蛋、滷花生、等點心，都讓她非常感動。

最後錢韋杉有感而發的說，「在不同文化、語言的外地，遇到困難孤立無助的時候，這些關心與愛，著實給了我很大很大的力量。每個人只要付出一點小小的溫暖，收到的那個人，如果也能把這樣的溫暖傳布出去，這個世界不會再有暴力、紛爭、歧視、偏見，而是更多的愛與包容。這世界需要的，不是憤世的「Karen」，而是更多有愛的Angel！」（編輯：詹鎰睿）


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