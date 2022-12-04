夏于喬卸下9年《型男》主持棒 「轉當演員」契機惹鼻酸
夏于喬、黃心娣主演電影《女優，摔吧！》，2人一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視節目《36題愛上你》。夏于喬談到主持《型男大主廚》9年後，卸下主持棒轉戰戲劇圈，透露自己一直很想好好當演員，也因為朋友離世，讓她尋思人生無常、不要留下遺憾，「我認為我為什麼不好好做一個，我看不到未來的事？」努力脫離舒適圈的勇氣，讓唐綺陽稱大讚了不起。夏于喬也坦言離開節目主持後的第一年，根本沒有戲約，所有邀約還是主持，但都全部推掉，Sandy好奇問：「現在再邀請妳去主持會願意嗎？」夏于喬則表示現階段，不確定做不做得好。
記者侯家瑜/綜合報導
節目上，聊及夏于喬過往電影作品《灼人秘密》中，飾演充滿心機的反派，透露拍攝期間，每天催眠自己「全世界我是最棒的，誰都不可以贏我」，入戲太深的她還被製作人問「為什麼要一直擺臭臉」。夏于喬形容當時心情已受影響，「看誰都不順眼，我的生活真的就是有點不快樂。」讓她極度渴望笑、渴望接到喜劇，因此看到《女優，摔吧！》劇本時超開心，「根本沒在管要露多少、摔多少，只看它裡面有多好笑，就覺得OK太棒了，我可以笑了！」
在片中飾演摔角選手的夏于喬和黃心娣同為處女座，唐綺陽直呼：「處女座在我心目當中是非常敬業的。」黃心娣就透露《女優，摔吧！》中的摔角畫面，有90％都是親自上陣，也透露在做「火車翻摔」動作過程中摔傷，拍攝劇中決賽畫面時撞出一個包，但她卻跟工作人員說「快點幫我壓回去，然後繼續」，拚勁過人。