9年前揭發美國監控計畫　傳史諾登宣誓成為俄公民

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路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）今天跟記者說，「這仍是調查中的刑事事件」。至於有關史諾登的相關報導，他請記者向美國司法部詢問。美國司法部不願對此發表評論。
美國有關當局多年來一直想引渡史諾登回國，要他針對遭控的間諜罪名接受刑事審判。
美聯社報導，上述報導沒有明確說明史諾登是否已放棄美國國籍。美國2013年註銷史諾登的護照，導致史諾登從香港轉機到莫斯科時受困機場數週，他原本是要飛到厄瓜多。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年9月授予史諾登俄國公民身分。史諾登洩漏秘密檔案，揭發美國與盟國鋪天蓋地的竊聽行動後，離開美國流亡海外。他2017年與美國人米爾斯（Lindsay Mills）結婚，兩人生下兩個小孩。
39歲的史諾登今天在推特（Twitter）發文說：「我現在會在俄羅斯，是因為白宮蓄意註銷我的護照，讓我受困在這。他們逼迫玻利維亞總統的專機降落，阻止我離開，並持續妨礙我的行動自由直到今日。」
史諾登指的是2013年7月的事件，當時玻利維亞聲稱總統莫拉萊斯（Evo Morales）從俄羅斯飛回玻利維亞的專機被迫改道，最後迫降奧地利，因為多國懷疑史諾登在機上。
2013年，史諾登洩露美國國家安全局（National Security Agency）透過美國電話與網路公司傳輸資料來蒐集情資的文件。他也公布列為機密的美國情報預算細節，以及美國監聽外國官員的規模，對象包括美國盟國的領袖。
史諾登說，他揭發美國政府的監聽計畫，是因為他認為美國情報圈做得太過火，侵犯到公民的自由權。
替史諾登護航的人士稱他是現代的異議人士，揭發美國從事間諜活動的規模與據稱侵犯隱私的行為。反對者則稱史諾登是叛徒，暴露西方間諜機構用來竊聽敵國與激進分子的秘密方法，危及一些人的性命。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1111203