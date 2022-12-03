桃園Lexus「鬼切」害後車飛高高！騰空翻覆 驚險畫面曝
桃園市平鎮區延平路三段宋屋國小前，今（3）日早上10點左右，一輛Lexus休旅車變換車道時未打方向燈，且跨越雙白線，三寶「鬼切」讓後方來車閃避不及，撞上後直接離開地球表面，騰空飛起翻滾側翻落地。驚險瞬間曝光，讓網友紛紛傻眼直呼可怕。
編輯中心/綜合報導
有網友在臉書「爆料公社」貼出一段行車紀錄器的影片，感慨「這種不良駕駛何時能汰除？」從畫面中可以看見，休旅車本來似乎在路口內線車道排隊等左轉，突然「鬼切」變換車道，整輛車身完全跨越雙白線侵佔至中線車道，還不打方向燈，後方來車雖已減速但仍躲避不及，被撞到飛高高翻覆，還波及到路旁另一輛轎車。
原PO痛批「我就問你到底怎麼開車的？違規變換車道還完全不看車。」網友也紛紛在底下留言表示，「路邊那台真倒楣」、「起飛」、「雙白線外切應付全責」、「撞擊時剛好輪胎對輪胎，這種情況就算是車速不快也是照樣翻車，而肇事車輛於禁止變換車道處變換車道，且還未打方向燈及注意後方來車，基本上只能保佑他的保險夠理賠」。
據了解，休旅車駕駛為53歲林姓男子，而後方被彈飛的轎車駕駛則為73歲張姓男子，當時張男車上還有一位乘客，幸好兩人都僅受擦、挫傷，並無大礙。警方表示，雙方駕駛均無酒駕，詳細車禍原因與肇事責任，仍待進一步調查釐清。但警方也再次呼籲用路人，變換車道應禮讓直行車先行，行車上路應遵守交通法規，以維護自身安全。（編輯：倪浩軒）