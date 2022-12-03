中市5警犬秀本領 千份警犬桌曆秒募20萬做公益

臺中市政府警察局刑事警察大隊今（3）日在臺中勤美草悟道舉辦「守護臺中GO力平安」警犬桌曆義賣活動，臺中市刑事警察大隊大隊警犬隊這次特別由隊長林恒生及警犬隊同仁率領警犬Candy、Bobby、Pinky、Tiny、Audi，在臺中勤美草悟道和民眾近距離互動。千份可愛的警犬桌曆義賣秒殺募得20萬元，將全數捐做公益。
記者鄧力軍/台中報導
活動由主持人林彤開場，除了警犬，現場也出現了臺中市石虎家族的弟弟「來虎」拿著「警貓隊招募中」手牌亂入。臺中市刑大警犬隊也表演了幾手看家本領，透過現場示範毒品、爆裂物的嗅聞搜查，讓民眾掌聲連連。
今日推出2023警犬桌曆義賣，現場準備限量的1000本桌曆，在到場民眾踴躍參與公益的狀況下，迅速販賣一空，順利達成募集善款20萬元的目標。活動義賣所得將會全數捐給臺中市政府社會局社會救助金專戶、國立中興大學USR浪愛齊步走計畫以及臺中家扶基金會。
臺中市刑事警察大隊表示：警察工作是在維護社會治安，讓民眾能夠安心、安定的生活，希望透過這樣的活動拋磚引玉，讓民眾一起參與，正向、愛的循環，守護臺中，顧好每一位市民，讓大家安全感爆表。臺中市政府警察局局長蔡蒼柏表示：臺中市治安持續維持平穩，臺中市政府警察局在最近各項的治安評比中，都拿下六都第一、優等的好成績，而重大案件也都逐一破案，「有案必破，而且快破」的背後是靠著全體同仁的付出和努力，用行動來達成的。