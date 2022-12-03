幣圈寒冬！曾經炙手可熱　比特幣提款機「乏人問津」

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幣圈寒冬下，比特幣自動提款機（BTM）自2021年初以來，收到的美元金額銳減了28%，機器安裝數量也出現下滑。近10年前，第1台比特幣自動提款機安裝以來，這類機器的安裝數量就開始激增，從紐約熱鬧的街道、到美國農村地區，這些自動提款機隨處可見。
然而，到了2022年，幣圈寒冬卻讓比特幣暴跌64%，從加密銀行Celsius Network到FTX公司的破產，根據Coin ATM Radar的數據，美國加密貨幣自動取款機的數量，在8月達到了略高於3.4萬台的峰值，此後略有下降。9月，該行業歷史上首次出現加密貨幣自動提款機退役數量超過安裝數量的情況。不只安裝數量，就連每台提款機處理的平均貨幣量也在急劇下降，總額從2021年1月的3.49億美元降至今年10月的2.3億美元。
報導指出，許多比特幣自動提款機無人問津，從鄉村到城市皆是如此，曼哈頓中城1家便利店的員工阿蘭姆（Syed Alam）就透露，以往每隔2週就有人來取錢，現在一切都變慢了；還有美國鄉下的便利商店員工受訪時表示，自己從沒見過有人用店內的BTM。隨著需求的減弱、加密貨幣價格暴跌，幣圈高管們對安裝新的自動提款機也興趣缺缺，加密貨幣自動提款機運營商Bitcoin Depot亦放慢了安裝新設備的速度，努力將還沒充分利用的機台，轉移到效果更好的地方。