獨／張蘭爆收S家2張律師函 大S經紀人：別再消費前媳婦
大S（徐熙媛）與汪小菲離婚爭議持續延燒，前婆婆張蘭近來時常與S家互嗆，除了爆料S媽曾是「坐檯的」之外，更轟大S讓汪小菲幫忙支付高額電費。而今（3）日張蘭又開直播，表示自己收到從S家發來的2封律師函，對此，大S經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
張蘭在直播中帶著綠帽，疑似暗指大S婚內出軌，憤怒又無奈表示這一年多來，一直都抱持一顆感恩的心，「我要感恩誰？我連視頻都來給我律師函，想看嗎？對吧，都給我發來了。」對此，大S經紀人則出面闢謠：「我方沒發存證信函，請張蘭女士別再每天說謊、造謠。」坦言許多事不說明，不代表沒有證據，只是不想隨之起舞，擾亂社會秩序，「請張蘭女士不要再消費前媳婦，蹭流量也該有個限度。」
大S經紀人更不諱言，「張蘭女士每天在直播中捏造不實的故事，接連抹黑、扭曲事實，已嚴重傷害到藝人形象，甚至煽動觀看她直播的觀眾用惡劣至極的言語霸凌徐家老小，連未成年少女也不放過，其他家人到底哪裡得罪張蘭女士了？要不請張蘭女士也好好解釋一下逃漏稅跟國籍的事情？」最後再對張蘭放話「做人要有底線」，並表示張蘭在直播中，秀出未成年孩童的照片，早已違反兒福法，「任何人都可以檢舉，不需要我們出馬。」