桃園10歲女童放學回家被撞死 家屬悲求行車記錄器要真相
桃園一名10歲陳姓女童，昨（2）日下午5點43分左右，在中壢區吉林路與合定路口穿越馬路時，不幸先是遭到遊覽車右轉撞擊倒地，隨後再被一輛小客車輾壓，緊急送醫仍宣告不治。詳細事故原因警方仍在調查中，女童媽媽則是悲痛表示，希望有路過的好心民眾協助，提供拍下事發狀況的行車記錄器畫面，讓他們釐清真相。
編輯中心/綜合報導
警方表示，54歲的吳姓駕駛開著遊覽車，行經中壢區吉林北路準備右轉文中路時，沒有禮讓行人，擦撞陳姓女童，女童當場倒地，隨後被另一輛由63歲曾姓男子駕駛的自小客車輾過，肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，送醫時到院前已無生命跡象，搶救後宣告不治。
對此憾事，女童媽媽心痛表示，由於遊覽車很高，造成監視器死角，拍不到女童被自小客車二次擦撞當下的狀況，而肇事自小客車的行車記錄器又正好故障。於是女童媽媽希望有路過的好心民眾幫忙，能提供拍到撞擊當下畫面的行車記錄器影片，女童媽媽悲喊「小兒已離我而去，我需要一個真相」。
車禍發生後吳姓遊覽車駕駛曾停下查看，但未等待警方到場就自行駛離現場。警方表示，兩位肇事駕駛均無酒駕，訊後吳男依過失致死及肇事逃逸罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。不過詳細車禍發生原因與肇事責任，仍待進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）