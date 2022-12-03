趙天麟二度包場「流麻溝十五號」 姚文智盼電影持續上映
大選落幕，立法委員趙天麟偕電影「流麻溝十五號」出品人姚文智先生舉辦電影包場活動，姚文智親自出席映前座談會，姚文智感謝電影上映以來，受到許多民眾肯定，希望大家持續包場，讓電影可以繼續上映。發起電影包場活動的立委趙天麟表示，民主自由是可以帶來對疫情的平安、經濟的發展，成為乾淨供應鏈裡第一流的模範生。
記者蔡佳宏／高雄報導
趙天麟說，這次是他第二次包場電影「流麻溝十五號」，這部戲除了劇情很讓人感動外，還有一個很讓人感動的地方就是電影後面那麼長的感謝名單，代表這部戲是所有珍惜民主、熱愛自由的台灣人共同的力量集合而成的心血結晶。
出品人姚文智表示，很高興可以出席今天的電影特映會，看到許多老朋友很開心，不知道岡山有這麼大的戲院，很感謝趙天麟委員為了這部電影包這麼大的影廳，謝謝大家的熱情參與。自己離開政壇以後，秉持著「為台灣付出更多」的想法，要讓下一代知道，前人所走過的軌跡與故事，他說，台灣是最需要拍自己故事給世界看的國家。
電影「流麻溝十五號」上映邁入第四週，全國票房突破3千萬，「湠台灣」電影公司現正發起「校園公益場」延續使命集資計劃方案，由電影公司包場邀請全國國、高中生、大學生進戲院；集資活動開跑以來，已超過1600名學生熱情響應，滅火器主唱楊大正及補教歷史名師呂捷也都分別響應包場活動。