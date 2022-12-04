12生肖週運勢排行！「這1位」財運事業雙收：越動越有財

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【事業運前三名】
TOP1：鼠、豬
鼠：本周運勢翻轉，信心俱足，與豬並列為第一名。驛馬星動，外出得利，終於可以大力執行你心中規畫已久的案子了。
豬：本周運勢扭轉，旺盛強大。沒有等待出來的成功，只有努力出來的精彩，長時間追蹤的業務與跟進，總算見到了成果。
NO2：馬
本周運勢表現不凡，為第二名。年底前最後衝刺，積極想變化的你，最近與上司的關係熟稔到麻吉。
NO3：龍、蛇
馬：本周運勢努力爬升，為第三名。職場工作先受考驗後展現實力，雖然過程辛苦，最終仍能一展抱負。
蛇：本周運勢繼續旺盛，同為第三名。若能把握商機，搶佔鼇頭則一鳴驚人，你越努力，運氣就越好。
【財運前三名】
NO1：鼠
越動越有財，本周在忙碌的工作中，加大了業務的力度，相輔相成，更促進了錢財運的提升。
NO2：馬
一邊休假，一邊工作，一邊業務，一邊出差，本周開心於事業，廣交人脈於興趣，確實收穫不錯的一周。
NO3：蛇
敏銳的商業嗅覺與思維，加上行動力超強，本周是夢想成就於計畫實行，也驗證了實際收入效果。
【感情運前三名】
NO1：豬
愛情運甜蜜，寵愛對方是不可少的，有錢時可以高調些，阮囊羞澀時喝杯咖啡吃個下午茶也是浪漫的心意。
NO2：鼠
單身男性愛情運美好，本周會在工作中會認識到不錯的異性，愛憶由心滋生，加強信心，主動出擊，從朋友做起。
NO3：龍
愛情運上升，剛墜入戀情的你, 一心思考如何打動對方，決定每天買熱咖啡，加上小情書給女朋友。
【健康運前三名】
NO1：豬
健康運勢不錯的一周，活力再現，無論打球，爬山或游泳都難不倒你，並且樂在其中。
NO2：馬
健康運不錯，終於把缺牙、補牙的問題解決，認識到口腔衛生的重要，每晚刷牙再就寢，千萬不能懶惰。
NO3：雞
健康運尚可，身體狀況是亞健康，雖然一直保持好的體力與精神狀況，但你總希望能夠睡到自然醒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。