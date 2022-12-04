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12生肖週運勢排行！「這1位」財運事業雙收：越動越有財

▲屬鼠的民眾本週運勢極佳，無論是財運、事業都是好運冠軍。（圖／NOWnews資料照片）
▲屬鼠的民眾本週運勢極佳，無論是財運、事業都是好運冠軍。（圖／NOWnews資料照片）

記者鍾怡婷/綜合報導

新的一週即將到來，為了提醒大家趨吉避凶，命理專欄《旺好運》專家曼樺老師分析，12/4至12/10的一週生肖運勢排行，劃分為事業、財運、感情運勢來排行，其中屬鼠的民眾有福了，接下來的一週運勢徹底翻轉，不論是事業、財運都是旺運第一名，感情運勢也排行在第二名，可謂是運勢大好的一週，可以把握機會大力執行心中規畫已久的想法。

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▲近期運勢整體上升！快來看看你的好運指數有多少。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家曼樺老師分享本週各生肖運勢。（示意圖／取自unsplash）
命理專家曼樺老師分享本週各生肖運勢，事業運上榜的有鼠、豬、馬、龍、蛇財運前三名有鼠、馬、蛇感情運勢則是豬、鼠、龍健康運不錯的有豬、馬、雞

【事業運前三名】

TOP1：鼠、豬

鼠：本周運勢翻轉，信心俱足，與豬並列為第一名。驛馬星動，外出得利，終於可以大力執行你心中規畫已久的案子了。

豬：本周運勢扭轉，旺盛強大。沒有等待出來的成功，只有努力出來的精彩，長時間追蹤的業務與跟進，總算見到了成果。

NO2：

本周運勢表現不凡，為第二名。年底前最後衝刺，積極想變化的你，最近與上司的關係熟稔到麻吉。 

NO3：龍、蛇

馬：本周運勢努力爬升，為第三名。職場工作先受考驗後展現實力，雖然過程辛苦，最終仍能一展抱負。

蛇：本周運勢繼續旺盛，同為第三名。若能把握商機，搶佔鼇頭則一鳴驚人，你越努力，運氣就越好。

【財運前三名】

NO1：

越動越有財，本周在忙碌的工作中，加大了業務的力度，相輔相成，更促進了錢財運的提升。

NO2： 

一邊休假，一邊工作，一邊業務，一邊出差，本周開心於事業，廣交人脈於興趣，確實收穫不錯的一周。

NO3：

敏銳的商業嗅覺與思維，加上行動力超強，本周是夢想成就於計畫實行，也驗證了實際收入效果。

【感情運前三名】

NO1：

愛情運甜蜜，寵愛對方是不可少的，有錢時可以高調些，阮囊羞澀時喝杯咖啡吃個下午茶也是浪漫的心意。

NO2：

單身男性愛情運美好，本周會在工作中會認識到不錯的異性，愛憶由心滋生，加強信心，主動出擊，從朋友做起。

NO3：

愛情運上升，剛墜入戀情的你, 一心思考如何打動對方，決定每天買熱咖啡，加上小情書給女朋友。

【健康運前三名】

NO1：

健康運勢不錯的一周，活力再現，無論打球，爬山或游泳都難不倒你，並且樂在其中。

NO2：

健康運不錯，終於把缺牙、補牙的問題解決，認識到口腔衛生的重要，每晚刷牙再就寢，千萬不能懶惰。

NO3：

健康運尚可，身體狀況是亞健康，雖然一直保持好的體力與精神狀況，但你總希望能夠睡到自然醒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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