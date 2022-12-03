雲林5歲女童獨留在家命喪火場！單親爸聞訊趕回崩潰痛哭
雲林西螺鎮一處平房，今（3）日下午5點14分發生一起火警，消防人員獲報後派出9車16人前往搶救，當時屋中有一位5歲女童未能脫困，消防人員找到女童時，女童已經不幸罹難。女童是單親家庭，與父親和奶奶同住，事發時女童父親與奶奶去市場賣菜，接獲噩耗後趕回家中，不禁痛哭失聲，讓人鼻酸。
編輯中心/綜合報導
據了解，鄰居看見女童家失火，趕緊報案，並向到場的警消人員表示，屋內可能還有一位女童。消防人員立即佈水線灌救，大約半小時後將火勢撲滅，但等到把女童救出時，女童已經不幸罹難，至於詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。
女童是單親家庭且為低收入戶，當時女童父親與奶奶到市場賣菜營生，留女童一人獨自在家，不料發生憾事。女童父親與奶奶趕回家中，當場痛哭失聲，社會局也派人到場關切。
社會局表示，5歲女童獨留家中，已經涉及違反兒少法，會再釐清相關狀況，後續依法處置。事實上，日前桃園也有一位2歲男童，因為獨自在家結果不幸發生意外，墜樓身亡。家長真的要注意，不要讓6歲以下的兒童獨處，以免違法遭罰，若憾事發生更是後悔莫及。（編輯：倪浩軒）
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