茶金風潮 台南首間精品高山茶旗艦店古蹟旁展店

專門販售台灣精品高山茶的「高覺茶」，昨(3)日在台南知名古蹟-赤崁樓對面的正式開幕試營運，行政院農業委員會茶業改良場長蘇宗振親自蒞臨剪綵。「高覺茶」專營販售台灣精品高山茶葉，可協助製作客製化需求，目前門市共販售8款梨山高山茶，3款單泡茶包。
記者張振興/台南報導
「高覺茶」門市外觀以白色立體幾何結構融合日式清水模呈現，讓許多人路過的民眾及遊客都誤以為這是一間名牌精品店，只要入內參觀，就可品茗乙杯用著高腳香檳杯裝呈的「冰滴高山萃取茶」，每日限量供應，讓每一位進到門市的人，透過這杯茶能夠快速感受到台茶的魅力，進而願意了解台茶，並愛上台灣茶。
創辦人王賢明表示，「高覺茶」主打台灣頂級高山茶，為凸顯其非凡的茶葉品質與品牌價值，特別選用專為出產高端茶的「梨山茶區」。為呈現最極致的頂級經典高山茶，其茶葉來源並是與梨山地區茶農共同投入茶園契作，目前其自有與契作的高山茶園總面積約5公頃，地點主要位於新佳陽及福壽山之間。目前門市共販售8款梨山茶，其中最引以為豪的就是鎮店之寶「福壽唐莊」，茶葉來源為海拔2500公尺的福壽山農場內唐莊地段，因產量稀少而珍貴，實屬茶中精品，另推3款單泡原葉茶包，顯少接觸泡茶的民眾品嚐到台灣茶獨有的茶韻。
王賢明說明，之所以特地選在赤崁樓旁成立「高覺茶」門市，主要的目的還是要推廣台灣茶葉文化，傳達台灣茶藝之美；他希望藉由這一盞金黃澄亮的茶湯，讓更多人、甚至是國外的旅客了解台灣百年的製茶工藝及泡茶文化，將茶融入在生活之中，讓茶成為品味生活的最佳配角，沉浸在這台茶極致的風韻中，也更期許自己能夠將台灣茶真正的滋味與魅力吹向國際，重現茶金風潮。