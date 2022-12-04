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張蘭罵大S藏借據心機重！洩北京沒辦離婚　質疑涉重婚罪

▲張蘭痛批大S心機重，更質疑前媳婦恐涉重婚罪。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭痛批大S心機重，更質疑前媳婦恐涉重婚罪。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲與大S戰火再起，他一怒之下曬出離婚協議，洩漏大S個人隱私，恐有違法刑責，媽媽張蘭卸下連日扮演光頭賣滷蛋、床墊的戲謔模樣，昨（3）日晚上當起婚姻法律分析師，批判前媳婦出示的證據，她怒轟大S心機很重，更透露汪小菲和大S在北京登記結婚，至今仍未辦理離婚，指控大S和具俊曄再婚有重婚嫌疑。

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▲汪小菲疑似在2018年大S生日當天，向她借錢。（圖／翻攝自大S微博、汪小菲微博）
▲汪小菲和大S戰火再起，洩漏離婚協議恐違法。（圖／翻攝自大S微博、汪小菲微博）
▲大S痛酸汪小菲吃軟飯。（圖／翻攝大S臉書）
▲大S痛酸汪小菲吃軟飯。（圖／翻攝大S臉書）
大S曬出貸款明細證據，表示當初號稱汪小菲購買的兩棟豪宅，其實是他挑好、大S付款，讓張蘭相當火大，她與汪小菲口徑一致，表示當初沒有台灣帳戶，所以匯款給女方支付，力挺是兒子付款買房，離婚未跟大S討回婚房，婚內給大S的財產從未寫過借據，但大S卻要汪小菲借錢週轉時寫借據，當初離婚後說好要一筆勾銷，沒想到她偷藏借據，讓律師團都氣炸了，「她早就算計好了啊，只可憐汪小菲對她那片愛，真的辜負了這麼好的男人」。

▲張蘭痛批大S心機重，策畫離婚許久。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭痛批大S心機重，策畫離婚許久。（圖／翻攝自微博）
她直播痛罵大S策畫了很久「心機很重」、「帳單是虛假的！是彌天大謊」，也表示諮詢過律師，汪小菲曬離婚協議洩漏個資，龐大匯錢紀錄若屬實也可能觸法，心疼兒子的遭遇，未來後續將由專業律師團隊處理。最後她使出殺手鐧表示，大汪去年離婚未在北京辦理手續，如今大S再婚具俊曄，她質疑：「這樣算不算是重婚？」

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