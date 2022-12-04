張蘭罵大S藏借據心機重！洩北京沒辦離婚 質疑涉重婚罪
汪小菲與大S戰火再起，他一怒之下曬出離婚協議，洩漏大S個人隱私，恐有違法刑責，媽媽張蘭卸下連日扮演光頭賣滷蛋、床墊的戲謔模樣，昨（3）日晚上當起婚姻法律分析師，批判前媳婦出示的證據，她怒轟大S心機很重，更透露汪小菲和大S在北京登記結婚，至今仍未辦理離婚，指控大S和具俊曄再婚有重婚嫌疑。
記者江芷稜/綜合報導
大S曬出貸款明細證據，表示當初號稱汪小菲購買的兩棟豪宅，其實是他挑好、大S付款，讓張蘭相當火大，她與汪小菲口徑一致，表示當初沒有台灣帳戶，所以匯款給女方支付，力挺是兒子付款買房，離婚未跟大S討回婚房，婚內給大S的財產從未寫過借據，但大S卻要汪小菲借錢週轉時寫借據，當初離婚後說好要一筆勾銷，沒想到她偷藏借據，讓律師團都氣炸了，「她早就算計好了啊，只可憐汪小菲對她那片愛，真的辜負了這麼好的男人」。
她直播痛罵大S策畫了很久「心機很重」、「帳單是虛假的！是彌天大謊」，也表示諮詢過律師，汪小菲曬離婚協議洩漏個資，龐大匯錢紀錄若屬實也可能觸法，心疼兒子的遭遇，未來後續將由專業律師團隊處理。最後她使出殺手鐧表示，大汪去年離婚未在北京辦理手續，如今大S再婚具俊曄，她質疑：「這樣算不算是重婚？」