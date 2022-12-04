汪小菲深夜刪圖求饒！自曝境外匯款 陸網抓包2點恐觸法
大S離婚風波連環爆，汪小菲在微博曬出離婚協議，可能是殺敵一千，自損八百的險招，不但違反台灣的個資法，更因強調境外匯款2億元給大S，恐涉及中國的非法換匯罪，他事後刪除離婚協議照片，今（4）日凌晨再度發文求饒，希望和大S停戰，不想管她和具俊曄的關係，只要對方開心就好，「就讓一切過去吧，都成風了！」
記者江芷稜/綜合報導
由於張蘭、汪小菲宣稱大S名下兩棟豪宅，都是汪家付款購入，大S忍不下這口氣，直接曬出匯款證據，嘲諷前夫是愛新覺羅汪，負責挑選豪宅，費用全是老婆支付，汪小菲隨後反擊，自爆是靠賣畫賺了錢，匯給大S支付房貸首付的2億多元台幣，直到S HOTEL成立後才由酒店帳戶付款，甚至一度匯款困難，才會跟大S週轉2,600萬元，寫下借條成證據。
汪小菲隨後霸氣秀出離婚協議和大S使用他信用卡附卡購物紀錄，卻遲遲拿不出匯款紀錄，網友和律師都感嘆他中招了，直言「稅務局在家中坐，竟有逃漏稅工作天上來」，若汪小菲的話屬實，可能已經違法，第一是由於中國外匯規定，每個公民換匯額度為5萬美金，第二是若以賣畫換錢，再以公司戶頭支付2億元台幣房貸，將境外投資用於個人置產，涉嫌逃漏稅問題，已經是違法行為。因此，汪小菲若無匯款紀錄，就無法證明出錢買豪宅，即使他有匯款紀錄，也不可能拿出來，讓自己身陷牢獄之災，可說是進退兩難，網友調侃若這2點都是真的，「菲菲可以去陪凡凡（吳亦凡）了」。