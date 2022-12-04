透視國家表藝殿堂　兩廳院開放工作室週末登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
為期二天的開放工作室運用兩廳院非典型表演空間，如停車場、服裝製作室、排練室、化妝間等等，將這一年的思考濃縮呈現，邀請觀眾一起從最裏層探索，從另一個角度打開兩廳院，藝術總監劉怡汝表示，希望能藉由藝術基地計畫，激發青年對場館營運、藝術管理、創作等更全面的參與。
為期二年的兩廳院駐館藝術家，運用場館資源及網絡進行跨地域交流，促成作品的合作及邀演機會，更期待創作者能對兩廳院空間、駐館藝術家這個名詞有更開放的想像。2021年，兩廳院邀請三位藝術家進駐場館，包括阮劇團創辦人汪兆謙、劇場與影視編劇詹傑與導演暨教育工作者黃郁晴，三人藉由兩年的駐館期間，與場館攜手打造屬於下一個世代的劇場。駐館即將結束的此時，三位藝術家透過開放工作室呈現階段成果，以及未來的工作計畫。
汪兆謙繼去（2021）年的《「失敗的」文件展》之後，再次以工作文件作為展覽主角，策畫《不可能的可能——工作文件展》，在藝術家最熟悉的化妝室內，呈現過往創作歷程中，文件所留存的各式各樣藝術的可能性，並從中整理出重要的工作守則，同時透過兩場講座《繼續準備一種沒準備的行動：幾則藝術筆記２》、《α Note：一個創作計劃》探討在未來的世界裡，藝術如何以各種可能回應、甚至改變我們身處的社會。
2022年Gap Year兩廳院壯遊，來自不同領域的六位成員，汪勇偉、何翊瑜、陳姿宇、柯昭銘、洪姿宇、陳虹均，一年前帶著「兩廳院裡都在發生些什麼事？」的疑問而來，經過探索後，將各自不同的收獲與認識透過開放工作室分享。
在限期兩天內，駐館藝術家和Gap Year成員們積累的充沛能量齊發，一步步實踐兩廳院青年培育的願景。今年透過磊山保險經紀人股份有限公司的支持，持續擴散影響力，讓臺灣熱愛及關注藝術的青年在藝術的路上持續邁進。