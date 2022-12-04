世足熱潮／深夜外送爆量！嘴巴停不了「這2樣」熱賣增2成

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- 美食外送滿 649 元現折 130 元優惠券 2 張
- 外帶自取滿 299 元現折 30 元優惠券 1 張
- 熊貓超市滿 1,212 元現折 266 元優惠券 1 張
- 首次訂閱年費制 pandapro 者，可額外獲得美食外送滿 249 元現折 85 折（最高折抵 70 元）優惠券 1 張
- 12/31前，訂購美食外送指定餐廳享優惠 8 折起，訂購滿 300 元輸入優惠碼【熊愛趴踢】可再享 85 折優惠，最高折抵 60 元，每人可用 1 次。
- 即日起至 2023 年 1 月 2 日，於指定早餐時段訂購麥當勞滿 300 元，輸入優惠碼【MCD80】享 8 折優惠，最高折抵 80 元，每人可用 1 次。
- 12 / 14 至 12 / 27 ，訂購漢堡王指定套餐（小華堡套餐），輸入優惠碼【BK75】享第二件 5 折優惠。
- 12 / 6 至 12 / 22 ，訂購必勝客 Pizza hut 指定套餐（海鮮個人 Pizza），享買一送一優惠，免輸入優惠碼，每人不限使用次數。
- 12 / 23 至 12 / 29，訂購必勝客 Pizza Hut滿 300 元，輸入優惠碼【必勝客75】享現折 75 元優惠，每人不限使用次數。
- 12 / 7 至 12 / 21 ，訂購肯德基滿 359 元，輸入優惠碼【90KFC】享現折 90 元優惠，每人不限使用次數。
- 12 / 15 至 12 /28 ，訂購 CoCo都可滿 250 元，輸入優惠碼【開趴喝COCO】享 75 折優惠，最高折抵 70 元，每人不限使用次數。
- 12 /16 至 12 / 30 ，訂購大碗公冰甜品滿 250 元，輸入優惠碼【大碗公燒燒吃】享 75 折優惠，最高折抵 80 元，每人不限使用次數。
- 12 / 13 至 12 / 26 ，訂購微風百貨內指定店家滿 400 元，輸入優惠碼【微風慶聖誕】享 8 折優惠，最高折抵 100 元，每人不限使用次數。
- 即日起至 12 / 12 ，指定消費者訂購生鮮雜貨指定商店滿 599 元，輸入優惠碼【熊愛過節】享 88 折優惠，最高折抵 200 元，每人可用 1 次。
- 即日起至 12 /12 ，指定消費者訂購生鮮雜貨指定商店滿 1,212 元，輸入優惠碼【熊愛吃鍋】享現折 266 元優惠，每人可用 1 次。
- 即日起至 12 /12 ，訂購 pandamart熊貓超市滿 1,212 元，輸入優惠碼【吃鍋熊送】享現折 266 元優惠，每人可用 1 次。
- 即日起至 2023 年 1 / 2 ，首次使用外帶自取滿 150 元，輸入優惠碼【首次外帶6折】享 6 折優惠，最高折抵 150 元。
- 12 /14 至 12 / 27 ，外帶自取訂購漢堡王滿 199 元，輸入優惠碼【BKPU50】享現折 50元 優惠，每人不限使用數。