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世足熱潮／深夜外送爆量！嘴巴停不了「這2樣」熱賣增2成

▲世足熱持續發燒，foodpanda 與adidas 跨界合作的聯名派對箱造成搶購，同時也觀察到世足轉播期間，深夜時段的泡麵、汽水成為大熱門。(圖／記者周淑萍攝)
▲世足熱持續發燒，foodpanda 與adidas 跨界合作的聯名派對箱造成搶購，同時也觀察到世足轉播期間，深夜時段的泡麵、汽水成為大熱門。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

世足賽小組賽賽程已經結束，緊接著就是16強賽程，勢必再掀起一股足球迷高度關注，而外送平台foodpanda第一時間感受到這股世足炫風，先前開賣的世足派對箱，根據業者觀察，幾乎每次上架就是秒殺完售，本週末會釋出最後一批 貨量，同時也發現，自從世足開打，平台上深夜時段的也較為忙碌，熊貓超市在世足賽期間，深夜時段汽水、泡麵等適合消費者齊聚看球的產品銷量增加約20%，顯示出民眾看球之餘，同時也會照顧自己的五臟廟。

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foodpanda 與adidas 跨界合作的聯名派對箱，一箱售價1121元，隨機提供足球、毛巾、小掛旗、聯名 T-shirt等相關應援品和零食，foodpanda表示，一整箱最高價值可以有6000元，每次上架都造成搶購，預計最後一波貨量計將在本週末完售。此外，有觀察到熊貓超市在世足賽期間，深夜時段汽水、泡麵等適合消費者齊聚看球的產品銷量增加約20%，為了搶最後一波世足商機，12月推出不少優惠。

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  1. 美食外送滿 449 元現折 90 元優惠券 1 張
  2. 美食外送滿 649 元現折 130 元優惠券 2 張
  3. 外帶自取滿 299 元現折 30 元優惠券 1 張
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  5. 首次訂閱年費制 pandapro 者，可額外獲得美食外送滿 249 元現折 85 折（最高折抵 70 元）優惠券 1 張
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  • 12  / 23 至 12  / 29，訂購必勝客 Pizza Hut滿 300 元，輸入優惠碼【必勝客75】享現折 75 元優惠，每人不限使用次數。
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  • 12  / 13 至 12  / 26  ，訂購微風百貨內指定店家滿 400 元，輸入優惠碼【微風慶聖誕】享 8 折優惠，最高折抵 100 元，每人不限使用次數。
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  • 即日起至 2023 年 1  / 2 ，首次使用外帶自取滿 150 元，輸入優惠碼【首次外帶6折】享 6 折優惠，最高折抵 150 元。
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▲ foodpanda 在12月期間釋出多項優惠，包含必勝客、肯德基等，此外，本月訂閱 pandapro 再加碼送專屬優惠券。(圖／官方提供)
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