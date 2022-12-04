江澤民逝世！北京明起將「讓路」 由習近平護送靈柩出殯
中國前領導人江澤民於11月30日在上海逝世、1日移靈北京，預計明（5）將比照鄧小平去世時的安排，由靈車載送駛向八寶山革命公墓火化。為此，北京市宣布明將「讓路」實施交通管制，國家主席習近平等領導人也將到醫院送江澤民最後一程，整個喪禮將以最高規格舉行。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年96歲的江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，11月30日中午在上海死亡。由習近平率領的江澤民治喪委員會宣布，周二（6）上午10時，北京人民大會堂將隆重舉行江澤民追悼大會，明則是江澤民出殯日，遺體將移送至八寶山火化。
為此，北京市公安局也發布通告，宣布為了保障活動安全、順利進行，明起決定對復興路、石景山路等相關道路進行分時分段交通管制措施，規定明日凌晨零時至活動結束，五棵松橋（不含）經復興路、石景山路至上莊大街南口，除持有活動專用證件的車輛和人員外，全面禁止汽機車在此載送乘客，沿線兩側公共巴士、地鐵則皆不停站通過。
據了解，北京復興路是解放軍總醫院的所在處，也是江澤民靈柩的停放處，石景山路則是通往八寶山革命公墓的必經之路，而上莊大街則通往八寶山殯儀館。包含國家主席習近平等高級領導人將到醫院送江澤民最後一程，並護送靈車駛向八寶山革命公墓火化。
而到了6日，北京人民大會堂將隆重舉行江澤民追悼大會，屆時將現場直播，全國民眾默哀3分鐘，當日停止公共娛樂活動。