苗栗惡火奪3命！家屬質疑「沒用雲梯車」 消防局回應了
苗栗縣銅鑼鄉永樂路一處透天厝，昨天（3日）下午突然發生火警，最終造成3人不幸逝世，分別是15歲少女、11歲女童、10歲男童，事後死者姑姑質疑，為何消防隊沒有直接使用雲梯車破窗，延誤救人時機，對此，苗栗縣消防局今天（4日）上午則回覆，由於當時火勢猛烈，火煙都已從窗戶竄出，所以第一線人員研判從內部上樓應該會更快速。
編輯中心/綜合報導
據了解，事發時屋內有阿公、阿嬤、罹難3姊弟及其父親等6人，火災發生後，人在1樓的父親、阿嬤立刻逃出屋外，而在3樓睡午覺的阿公也因房間緊鄰樓梯口，幸運獲救，但3姊弟卻被困在3樓房內。
警消趕抵後發現，該棟民宅2、3樓已全面燃燒，並冒出陣陣黑煙，逃出屋外的阿公不顧身上的燒燙傷，不斷跟消防員表示，還有人受困屋內，甚至一度欲奔回屋內救人，無奈大火迅速延燒，3名孫子女脫困時均無呼吸心跳。
今天（4日）上午9時許，火調科人員抵達事故現場進行採證，初步研判，火災發生後，受困3人決定從內部逃生，但由於屋內大量濃煙導致視線受阻，最終造成3人迷失方向，被嗆昏身亡；而針對死者親屬質疑，災害搶救科科長張焜郁則回應，昨天現場人員判斷，當時火勢、濃煙都是由3樓前方竄出，若貿然架梯上樓，恐怕會延緩搜救進度，且消防員自身也有受熱危險，因此才會決定從內部進入。（編輯：陳苾暐）