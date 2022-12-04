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3大音樂串流平台年底都玩「這個」　還能做心理測驗好神

▲Apple Music推出音樂回憶功能，可以幫助用戶檢視自己年度最常收聽的音樂類型。(圖／記者周淑萍攝)
▲Apple Music推出音樂回憶功能，可以幫助用戶檢視自己年度最常收聽的音樂類型。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

音樂串流的崛起，台灣三大平台在12月陸續推出可以讓用戶了解自己一整年收聽習慣的音樂榜單，蘋果用戶為Apple Music Replay；KKBOX有REWIND 2022 年度回顧，除了查看自己的年度音樂榜單，還能進行心理測驗；Spotify 公布全球音樂榜單同時也能透過App檢視2022 個人化年度回顧體驗

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Apple Music Replay

今日起至12/31前，Apple Music 訂閱者可透過重新設計的 Replay 體驗瞭解自己最喜愛的歌曲、藝人、專輯、類型等項目。超級樂迷甚至可以查看自己是否名列最喜愛藝術家或類型的前 100 名聽眾；而新的一年開始時，繼續收聽 Apple Music，可每週探索和分享 2023 年的新洞察資料。用戶進入Apple Music Replay後並用 Apple Music 的 Apple ID 登入，就能知道自己一整年聽了多少歌曲、最愛的一首一整年聽過幾遍、播放過哪些專輯、那一份歌單是你的最愛，同時還會一次秀出用戶在Apple Music歷年的熱門音樂回憶。

▲Apple Music提供用戶使用紀錄，整理出專屬的歷年的熱門音樂回憶。(圖／記者周淑萍攝)
▲Apple Music提供用戶使用紀錄，整理出專屬的歷年的熱門音樂回憶。(圖／記者周淑萍攝)
Spotify  2022 個人化年度回顧體驗

即日起，符合資格的使用者可於 Spotify 的 iOS 及 Android 行動版應用程式檢視自己的 2022 個人化年度回顧體驗，包含各種自我表達與趣味遊戲內容，除了秀出你最喜愛的歌手、曲風、歌曲、Podcast 節目及聆聽分鐘數之外，還加入全新的趣味功能「你的聆聽性格」（Your Listening Personality）不僅解析你所聆聽的音樂類型，也將根據你在 2022 年的聆聽趨勢告訴你屬於 16 種 Spotify 所創不同聆聽性格的哪一種。此外，「聆聽日常」（Audio Day）是一個讓你能一窺自己音樂喜好在一天當中演變情形的互動故事，用戶可以在他們的個人年度回顧結果分享至 社群。

▲Spotify 使用者可將自己的 2022 年度回顧結果分享至社群。(圖／官方提供)
▲Spotify 使用者可將自己的 2022 年度回顧結果分享至社群。(圖／官方提供)
KKBOX  REWIND 2022 年度回顧

KKBOX 年度回顧以「超能解放」為核心，總結 2022 年度聆聽軌跡，發掘個人在當年度每個季節、甚至是近年 Top 1 歌曲變化及其他隱藏數據，感受「超能核」如何經由每個聆聽選擇而變化，到逐漸發展成個人專屬「超能力」，從具象化體驗中發現自我改變的與眾不同。今年 KKBOX 也為更多喜愛音樂的聽眾打造全新「超能力心理測驗」，透過日常音樂行為相關題目，進一步發掘行為和選擇背後所蘊藏的個人特質，測驗結果更搭配超能力小怪物與情境歌單，還能分享至社群平台。

▲KKBOX REWIND 2022 年度回顧，幫助用戶知道個人聆聽回顧與變化。(圖／翻攝官網)
▲KKBOX REWIND 2022 年度回顧，幫助用戶知道個人聆聽回顧與變化。(圖／翻攝官網)
▲ KKBOX REWIND 2022 年度回顧專區內，提供用戶檢視個人聆聽回顧與變化，另同步推出全新超能力心理測驗。(圖／翻攝官網)
▲ KKBOX REWIND 2022 年度回顧專區內，提供用戶檢視個人聆聽回顧與變化，另同步推出全新超能力心理測驗。(圖／翻攝官網)

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