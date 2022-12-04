大S開戰汪小菲！突貼「2億房產明細」酸：難怪軟飯賣的熟

大S秒讚「汪小菲染病」後關IG評論！網嚇：信息量太大了

▲網友指汪小菲染病，竟獲得大S按讚留言。（圖／翻攝自大S徐熙媛臉書）
▲網友指汪小菲染病，竟獲得大S按讚留言。（圖／翻攝自大S徐熙媛臉書）

記者江芷稜/綜合報導

大S昨（3）日離婚後首度使出雷神之錘，霸氣秀出房貸匯款紀錄和汪小菲欠款借據，讓網友求錘得錘，不過前夫立刻反擊，曬出她刷卡月花百萬元台幣購物的紀錄，甚至拿汪小菲的錢購買婚禮頭紗、珠寶，引起兩岸吃瓜群眾熱議，有網友留言指控「汪小菲染X病」，大S竟然秒按讚，然後關閉IG評論，讓陸網友直呼「信息量太大了」。大S經紀人則表示：「以熙媛的發言為主，不再回應了」。

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▲大S與前夫汪小菲鬧翻。（圖／NOWnews資料照）
▲大S與前夫汪小菲鬧翻。（圖／NOWnews資料照）
大S昨日發文後，引起大批網友留言評論，許多都是中國網友寫的簡體字，她挑選著回覆，有力挺汪小菲的網友說「誰相信汪問妳借錢」，她回覆「你們這些水鬼不懂法律，會害到皇室家族哦！」也有中國網友挺大S，表示汪小菲欠大S兩千多萬，「離婚協議裡寫了可以讓大S用信用卡來抵扣，現在簽了怎麼又要賴帳啊，我真的無語了，一直混淆視聽」，獲得大S按讚說「你懂」

▲大S要網友小心發言，避免害到汪小菲。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S要網友小心發言，避免害到汪小菲。（圖／翻攝自大S IG） 
▲網友指刷卡費用是從汪小菲欠債抵扣，獲得大S認同。（圖／翻攝自大S IG）
▲網友指刷卡費用是從汪小菲欠債抵扣，獲得大S認同。（圖／翻攝自大S IG）
▲網友爆料汪小菲染病，大S按讚引發熱議。（圖／翻攝自大S IG）
▲網友爆料汪小菲染病，大S按讚引發熱議。（圖／翻攝自大S IG）
最狠的是有人留言「你婚內出軌還得X病，人家花你100多萬是『報復性』消費，剛好而已！」，大S評論：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼，自費唇舌。套句酸辣粉的話：我們要用法律來保護自己。」由於當事人按讚，讓這串留言立刻在微博暴紅，網友直呼信息量太大，需要時間消化。大S經紀人表示以本人回應為主，不再回應了；《NOWnews今日新聞》去函詢問汪小菲律師，尚未獲得回覆。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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