大S秒讚「汪小菲染病」後關IG評論！網嚇：信息量太大了
大S昨（3）日離婚後首度使出雷神之錘，霸氣秀出房貸匯款紀錄和汪小菲欠款借據，讓網友求錘得錘，不過前夫立刻反擊，曬出她刷卡月花百萬元台幣購物的紀錄，甚至拿汪小菲的錢購買婚禮頭紗、珠寶，引起兩岸吃瓜群眾熱議，有網友留言指控「汪小菲染X病」，大S竟然秒按讚，然後關閉IG評論，讓陸網友直呼「信息量太大了」。大S經紀人則表示：「以熙媛的發言為主，不再回應了」。
記者江芷稜/綜合報導
大S昨日發文後，引起大批網友留言評論，許多都是中國網友寫的簡體字，她挑選著回覆，有力挺汪小菲的網友說「誰相信汪問妳借錢」，她回覆「你們這些水鬼不懂法律，會害到皇室家族哦！」也有中國網友挺大S，表示汪小菲欠大S兩千多萬，「離婚協議裡寫了可以讓大S用信用卡來抵扣，現在簽了怎麼又要賴帳啊，我真的無語了，一直混淆視聽」，獲得大S按讚說「你懂」。
最狠的是有人留言「你婚內出軌還得X病，人家花你100多萬是『報復性』消費，剛好而已！」，大S評論：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼，自費唇舌。套句酸辣粉的話：我們要用法律來保護自己。」由於當事人按讚，讓這串留言立刻在微博暴紅，網友直呼信息量太大，需要時間消化。大S經紀人表示以本人回應為主，不再回應了；《NOWnews今日新聞》去函詢問汪小菲律師，尚未獲得回覆。
※【NOWnews 今日新聞
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