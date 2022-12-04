大S開戰汪小菲！突貼「2億房產明細」酸：難怪軟飯賣的熟

林俊傑睽違3年登台開唱　詮釋首張專輯《翅膀》掀回憶殺

▲林俊傑睽違3年登台開唱。（圖／JFJ Productions提供）
▲林俊傑睽違3年登台開唱。（圖／JFJ Productions提供）

記者侯家瑜/綜合報導

林俊傑（JJ）睽違3年終於在台灣開唱，昨（3）日空降桃園國際棒球場，連續2天舉辦《JJ20》世界巡演台北站。在自彈自唱的鋼琴段落中，林俊傑唱了第一張專輯的《翅膀》，勾起了許多美好的回憶，「我當年第一次在台灣辦發片記者會時，也自彈自唱唱了《翅膀》！當時跟觀眾聊天很親切，很自在！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林俊傑唱第一張專輯的歌曲《翅膀》，勾起許多美好的回憶。（圖／JFJ Productions提供）
▲林俊傑唱第一張專輯的歌曲《翅膀》，勾起許多美好的回憶。（圖／JFJ Productions提供）
出道20年首度在戶外體育場舉辦個人演唱會，林俊傑看到座無虛席的現場觀眾，感動不已，「 感覺熟悉又新鮮，因為疫情關係，很久沒在台灣跟大家見面了，非常想念！且戶外就是有一種，不受任何拘束的空間感，可以完全釋放所有的音樂能量，很過癮。」
 
林俊傑一出場就乘坐七彩水晶鋼琴升起，深情高唱《記得》，行雲流水一共唱跳41首歌，全場螢光棒四射、手機星雲搖曳，同時施放「JJ20」煙火，照亮北台灣的夜空，火樹銀花的場景，彷彿讓現場3萬多名樂迷，提前過耶誕、跨年。

《JJ20》世界巡演由林俊傑一手親自策畫，以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」5個主題來呈現，演出全程近3小時，他親自從過去20年間，發行過的14張專輯、數10首單曲中精心挑選，帶領著現場3萬觀眾大合唱，除了膾炙人口的《豆漿油條》、《小酒窩》、《江南》，大家在KTV必點的《可惜沒如果》、《修煉愛情》、《那些你很冒險的夢》之外，林俊傑也帶來了近年推出的《交換餘生》、《將故事寫成我們》，以及英文專輯裡的《While I Can》，一次滿足老粉絲和新粉絲。 

演唱會另一大驚喜，則是嘉賓告五人，林俊傑和告五人把彼此的名曲《愛人錯過》和《背對背擁抱》串在一起演唱，更令人拍案叫絕的是，2首歌疊在一起卻毫無違和感，相當抓耳，林俊傑還打趣說，曾講過想加入五月天，「但已經滿了，一直沒有下落。」讓告五人馬上接：「我們名字也有『五』，但只有3人，還有名額，歡迎哥加入我們！」

▲告五人擔任林俊傑演唱會嘉賓。（圖／JFJ Productions提供）
▲告五人擔任林俊傑演唱會嘉賓。（圖／JFJ Productions提供）

林俊傑開唱在即！無預警曝喜訊　「走進我的世界」

林俊傑家鄉開唱「中場意外跌倒」！經紀公司證實傷勢

忍不下去！林俊傑多次被爆私生活　崩潰喊「我也是人」

林俊傑副業開到新加坡！霸氣斥資千萬　一圓兒時美夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀