林俊傑睽違3年登台開唱　詮釋首張專輯《翅膀》掀回憶殺

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林俊傑一出場就乘坐七彩水晶鋼琴升起，深情高唱《記得》，行雲流水一共唱跳41首歌，全場螢光棒四射、手機星雲搖曳，同時施放「JJ20」煙火，照亮北台灣的夜空，火樹銀花的場景，彷彿讓現場3萬多名樂迷，提前過耶誕、跨年。
《JJ20》世界巡演由林俊傑一手親自策畫，以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」5個主題來呈現，演出全程近3小時，他親自從過去20年間，發行過的14張專輯、數10首單曲中精心挑選，帶領著現場3萬觀眾大合唱，除了膾炙人口的《豆漿油條》、《小酒窩》、《江南》，大家在KTV必點的《可惜沒如果》、《修煉愛情》、《那些你很冒險的夢》之外，林俊傑也帶來了近年推出的《交換餘生》、《將故事寫成我們》，以及英文專輯裡的《While I Can》，一次滿足老粉絲和新粉絲。
演唱會另一大驚喜，則是嘉賓告五人，林俊傑和告五人把彼此的名曲《愛人錯過》和《背對背擁抱》串在一起演唱，更令人拍案叫絕的是，2首歌疊在一起卻毫無違和感，相當抓耳，林俊傑還打趣說，曾講過想加入五月天，「但已經滿了，一直沒有下落。」讓告五人馬上接：「我們名字也有『五』，但只有3人，還有名額，歡迎哥加入我們！」