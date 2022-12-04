高市消防局辦理搶救演練　確保半導體S廊道救災效能

為確保南部半導體S廊帶救災效能，高市府消防局第五救災救護大隊至路竹科學園區辦理水源不中斷搶救演練，希望透過這次實際模擬救災所可能面臨的狀況演練，讓消防人員更加熟悉消防車輛任務分配及應變方法，使救災人員能夠增進團隊合作，於救災現場能夠快速有效地部署攻擊水線，建立水源不中斷機制，確保未來半導體S廊道救災效能。
記者郭凱杰／高雄報導
由於科技工廠有高危害物質與關注化學物質等發生災害時，因大型火場救災水源需求量龐大，可能達到上千公噸的水，每分鐘出水須達4,000公升以上，僅靠消防栓供給水量不足以撲滅，且火場面積大，消防人員需要長距離佈線中繼送水，否則難以救災。
這次演練共有80名消防人員參加演練，著重於大型火場水源供應及火場狀況決斷，確保大型火場救災效能。演練從初期指揮官的火場決斷部署關鍵救災水線、攻擊車輛銜接第一梯次中繼水源車組、近端消防栓由支援車輛長距離佈線中繼供水、遠端消防栓由大型水庫車佔據後成立集水站、建立循環送水車組、廠內無壓水源河川抽水、到單幹線與雙幹線送水及消防攻擊車輛、裝備、器材選擇等，直到下達狀況實地演練。
消防局第五大隊大隊長陳博仁表示：火場救災最重要的就是水源掌控，救災水源是消防人員浴火奮戰所用的子彈，火災現場第一要務就是建立「水源不中斷機制」，透過近端消防栓中繼送水；遠端成立集水站，並組成循環送水車組，消防人車互相搭配建立「水源不中斷機制」，達到火場和諧作業。因轄內包含路竹科學園區有三大工業區，希望透過此次演練，訓練消防人員大型科技廠救災模組，確保未來半導體S廊道救災效能。