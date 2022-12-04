打造鳳山「潔淨能源未來城」 林智鴻受邀參訪英國交流
為實現選前承諾提出打造鳳山「潔淨能源未來城」的規劃願景，高雄市議員林智鴻今(4)日與高雄市政府環保局、台灣港務公司、中油公司等機關企業共同前往英國，造訪英格蘭、蘇格蘭北愛爾蘭等城市進行參訪交流。希望實現競選政見打造鳳山「潔淨能源未來城」的規劃願景，期盼高雄可以與先進國家接軌，讓高雄不只是台灣的高雄而是成為世界的高雄。
記者郭凱杰／高雄報導
林智鴻表示，潔淨能源是全球趨勢，也是高雄解決空污，並帶動新產業發展，且要達到 2050淨零城市 目標的重要課題。他這幾年來一直專研潔淨能源的議題，希望高雄工業城市的宿命能夠轉變為使命。
林智鴻也希望能學習歐洲先進國家、城市潔淨能源產業規劃與運用，實踐我競選政見發表會所提出「為高雄找尋更多國際合作機會」的主張，也協助陳其邁市長為高雄這座偉大城市擬定出更長遠未來發展的方向。
因為持續在倡議潔淨能源，林智鴻也受到英國政府的邀請，與高雄市政府環保局、台灣港務公司、中油公司、台灣經濟研究院、立法委員趙天麟辦公室、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟、彩碤新能源、銘榮元等機關企業共同前往英國，將造訪英格蘭Manchester、蘇格蘭Edinburgh、Aberdeen、Glasgow、北愛爾蘭Belfast等城市進行參訪交流。