米可白「分手初戀」原因惹鼻酸 約定50歲沒伴互相照顧
衛視中文台節目《一袋女王》日前錄影邀請丁寧、米可白、Amanda及陳瑋薇上節目，分享捨不得斷捨離的珍藏品。米可白在節目秀出她與初戀男友的合照，透露當初對方每週騎半小時機車來家裡買餅，付錢時還在紙鈔下偷塞紙條，覺得他很有心，於是決定在一起，沒想到就在米可白決定北上當兒童台姊姊時，對方卻突然決定分手，後來才知道男生是怕耽誤她的前途才決定分開，始終有保持聯絡的2人，也約好等50、60歲都沒伴的時候，要互相照顧。
記者侯家瑜/綜合報導
米可白拿出一個已經缺了角的相框，裡面還有張泛黃斑駁的照片，照片中是她和初戀男友的合照，還說這張照片自己一直都還留著，沒想到大家爭相看她初戀男友長相，看完還大讚初戀男友很日系，長得很像瀧澤秀明。米可白透露高中時，有個男生來家裏買餅，付錢的時候在紙鈔下面偷偷塞了紙條，寫著希望可以跟她做朋友，一個禮拜後這男生又來，米可白這才知道，對方騎了半個小時的機車才到店裡，後來過了幾次，米可白覺得這個男生很有心，於是決定跟她在一起。
怎料過了1、2年，米可白要北上當兒童台姊姊前，對方突然決定和她分手，幾年後跟對方再次聯絡上，男生才說當時是覺得米可白有一天會變明星，怕耽誤到她的前程所以才選擇分開。後來2人持續保持連絡，也約定好如果老了，而且雙方都沒有伴，就互相照顧對方，一旁的曾國城還突然放了個冷箭：「妳已經有一次婚姻紀錄了耶！」讓米可白哭笑不得說：「就相伴而已！」