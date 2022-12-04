大S開戰汪小菲！突貼「2億房產明細」酸：難怪軟飯賣的熟

張穎穎宣戰張蘭！嫌新房不如大S　狠嗆：得罪我沒好下場

▲張穎穎高調放閃汪小菲，張蘭（右圖）仍不承認兒子新歡 。（圖／翻攝自微博）
▲張穎穎高調放閃汪小菲，張蘭（右圖）仍不承認兒子新歡 。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲、張蘭這對母子可說是腹背受敵，繼前妻大S曬出房貸匯款紀錄及借據，狠狠打臉他們宣稱付款買豪宅後，另一廂的汪小菲新歡張穎穎，疑似心存不滿，請友人曝光微信對話，表明對張蘭的不滿，甚至狠嗆：「得罪我沒有好下場，全給他們抖出來！」

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▲張穎穎和汪小菲的私密錄音檔外流。（圖／張穎穎抖音）
▲張穎穎和汪小菲歷經風波不斷，至今尚未分手。（圖／張穎穎抖音）
汪小菲去年和大S尚未離婚，就被偷拍到和張穎穎上酒吧尋歡，被台灣狗仔葛斯齊爆料疑似婚內出軌，如今大S、具俊曄再婚，汪小菲與張穎穎沒有包袱，也被拍到多次同框，戀情搬上檯面，張穎穎在抖音曬出親密合照，互稱大朋友、小朋友，似乎有扶正的機會。

可惜張蘭不認可兒子的新女友，屢次在直播諷刺她是臭蟲，隨便一揮就能彈飛，強調官宣是要結婚有紅本子，不可能讓張穎穎嫁進家門，甚至澄清被拍到同遊山東泰山，是張穎穎誆自己是粉絲，10多人找她合照，才會留下雙張同框照，讓外界誤會她知悉汪小菲出軌，氣憤被對方設計，表態絕不接受張穎穎。

▲據傳張穎穎得知大S刷卡百萬後，在朋友圈發了6個字「我也要買買買」。（圖／翻攝自微博）
▲據傳張穎穎得知大S刷卡百萬後，在朋友圈發了6個字「我也要買買買」。（圖／翻攝自微博）
而這段被網友比喻媲美《後宮甄嬛傳》的跨國婚姻，愛新覺羅汪（汪小菲）與熙妃（徐熙媛）官司尚未定錘，穎妃（張穎穎）已經跳出來搶戲分。她得知汪小菲離婚協議大方支付房貸、生活費給前妻，甚至留附卡任大S隨意刷，心情相當不美麗，先是在朋友圈發文「我也要買買買」，又被網友「梁詩詩cici」爆料她和朋友在微信對話裡痛罵張蘭噁心，「我撈著啥了，圖啥啊我，人家上億的房子我呢？十八線小城市房子，X他媽X的」，似乎對汪小菲砸420萬人民幣（約1,800萬元台幣）為她父母在山東荷澤買的房子不甚滿意。

▲張穎穎得知汪小菲付錢給大S買豪宅，不滿對方給自己買的房子太小。（圖／翻攝自梁詩詩cici微博）
▲張穎穎得知汪小菲付錢給大S買豪宅，不滿對方給自己買的房子太小。（圖／翻攝自梁詩詩cici微博） 
▲張穎穎疑似和友人對話，狠嗆張蘭母子得罪自己沒有好下場。（圖／翻攝自梁詩詩cici微博）
▲張穎穎疑似和友人對話，狠嗆張蘭母子得罪自己沒有好下場。（圖／翻攝自梁詩詩cici微博）
友人勸張穎穎別說了，她也豁出去，表示「不怕曝光，隨便吧，得罪我沒有好下場，全給他們抖出來」，要朋友幫忙發出對話，文中描述的「他那個死m」，疑似就是指張蘭。不過，張穎穎的宣戰沒有得到輿論支持，網友留言「她還想要上億的房子？可真把自己當回事」、「和汪小菲真是天造地設的一對璧人，惡人還得惡人磨」、「人家正經結婚、生育，妳拿什麼跟人家比」、「第一次看到小三還這麼理直氣壯的，給妳買老家的房子，已經很不錯了」。

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