台中1歲女嬰疑遭虐！搶救24天仍不治　母悲慟po文道別

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但不幸的是，小桃子在院方積極搶救24天後仍不敵病情病逝，小桃子母親3日在臉書上心痛發文，寫下兩封信「媽媽給小桃子的信」、「給拔拔最愛的小桃子」，稱小桃子已經在2日「去當小天使了」，自責沒能保護好她「對不起，媽媽沒能保護好妳，對不起，媽媽不能待在醫院照顧妳」，同時也感謝小桃子陪伴夫妻1年又1個月「有人說父母總有一天要對孩子學會放手，只是沒想到我們會這麼早遇到這個課題」、「妳要到佛祖身邊好好修行且養好身體。如果妳還需要下來歷練，等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊」。
小桃子母親提到「有人說爸爸媽媽是孩子的全世界，但我覺得是相反的，其實妳才是我們的全部」；小桃子的父親也心酸寫下「妳已經成為拔拔的全世界。從沒想過有一天，拔拔再也無法看見妳的笑容。從沒想過有一天，拔拔再也無法聽見妳的聲音。從沒想過有一天，拔拔再也無法牽著妳的小手。陪著妳健健康康一步步的長大，竟成為拔拔最遙不可及的夢想」、「想跟拔拔聊天的話，記得來跟拔拔連線」，千字文中道盡滿滿的感謝與思念，同時也自責自己沒有保護好孩子，讓人看得相當不捨。（編輯：林莞茜）
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