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台中1歲女嬰疑遭虐！搶救24天仍不治　母悲慟po文道別

▲台中一名1歲女嬰「小桃子」，疑遭保母施虐顱內出血，搶救24天仍不治。（圖／翻攝Pexels）
▲台中一名1歲女嬰「小桃子」，疑遭保母施虐顱內出血，搶救24天仍不治。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心／綜合報導

台中市清水區一名年僅1歲的女嬰「小桃子」，上（11）月8日，疑似遭41歲的蔡姓保母施虐而昏迷送醫，手術後仍插管恐成植物人，但經院方24天積極搶救，小桃子仍不幸在2日上午拔管離世，而涉虐的保母蔡女涉重傷害、偽造文書等罪被移送，並於11月24日遭聲押未禁見；小桃子母親自責自己「沒能保護好妳」，3日在臉書上寫下兩封信，訴說與女兒1年1個月來的生活點滴，道盡所有感謝與思念。

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全案源於1歲小桃子，在11月8日被送到蔡姓保母家托嬰，但當日下午，小桃子母親就接到保母電話，送醫診斷顱內出血，認為是外力重創導致，案發時的監視器已消失，遭家屬質疑有涉嫌虐待、延誤就醫的情況，希望檢調介入偵辦；但保母否認有施虐，也沒把監視器畫面刪除，台中地檢署指揮清水警分局偵辦，11月23日拘提蔡女到案，調查後認為蔡女嫌疑重大，嫌違反兒少保護法、成年人對兒童傷害罪、重傷害罪，以及業務上準文書登載不實罪，11月24日向台中地院聲押獲准，未裁定禁見。

▲台中一名1歲女嬰，疑遭保母施虐顱內出血，搶救24天仍不治。（圖／翻攝自當事人臉書）
▲台中一名1歲女嬰，疑遭保母施虐顱內出血，搶救24天仍不治。（圖／翻攝自當事人臉書）
但不幸的是，小桃子在院方積極搶救24天後仍不敵病情病逝，小桃子母親3日在臉書上心痛發文，寫下兩封信「媽媽給小桃子的信」、「給拔拔最愛的小桃子」，稱小桃子已經在2日「去當小天使了」，自責沒能保護好她「對不起，媽媽沒能保護好妳，對不起，媽媽不能待在醫院照顧妳」，同時也感謝小桃子陪伴夫妻1年又1個月「有人說父母總有一天要對孩子學會放手，只是沒想到我們會這麼早遇到這個課題」、「妳要到佛祖身邊好好修行且養好身體。如果妳還需要下來歷練，等妳準備好了，行李帶齊全，希望妳能再次回到我們身邊」。

小桃子母親提到「有人說爸爸媽媽是孩子的全世界，但我覺得是相反的，其實妳才是我們的全部」；小桃子的父親也心酸寫下「妳已經成為拔拔的全世界。從沒想過有一天，拔拔再也無法看見妳的笑容。從沒想過有一天，拔拔再也無法聽見妳的聲音。從沒想過有一天，拔拔再也無法牽著妳的小手。陪著妳健健康康一步步的長大，竟成為拔拔最遙不可及的夢想」、「想跟拔拔聊天的話，記得來跟拔拔連線」，千字文中道盡滿滿的感謝與思念，同時也自責自己沒有保護好孩子，讓人看得相當不捨。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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