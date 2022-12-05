新竹享平方火烤吃到飽抽「整桌免費」　對中姓名送軟殼蟹

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築間歡慶集團新竹地區首家火、烤品牌於享平方正式開幕，「有之和牛鍋物放題」開幕前12天推出一系列優惠活動，凡消費即贈刮刮樂，最大獎有機會刮中「整桌免費」；即日起至12/15，選擇每人788元以上價位（服務費一成另計），並於FB / IG / Google擇一平台打卡，憑會員限定券可享同桌「免費升級火、烤兩吃」（原價每人99元），火、烤和牛無限吃到飽；當日「壽星」消費出示身分證或健保卡，享「88折」優惠（服務費一成另計，同桌最高折抵6位，可現省超過仟元（優惠不可併用）。響應世足賽，即日起至12/17，參加世足賽預測還有機會抽到免費「和牛吃到飽餐券」。
燒肉Smile：打卡分享或評論五星享「銅板加價購」加菜優惠
至「燒肉Smile」享平方店打卡分享或評論五星（IG／FB／Google擇一），即享銅板優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排／厚切梅花豚排」（兩選一）；即日起至12/5，凡於官方Facebook標記好友及留言分享貼文，即可獲贈「肉品（海鮮）九選一券」，可自由選擇牛五花、豚五花、膠原雞腳筋、現流雞腿、雞軟骨、雞松坂、海蝦、小花枝或小章魚，擇一嚐鮮加菜。
真珠台灣佳味：姓名對中「真(ㄓㄣ)珠(ㄓㄨ)」任一字同音！送「奶油軟殼蟹」
復刻阿嬤最拿手的經典家常菜「真珠台灣佳味」於「享平方Shown Square」正式營運祭出雙優惠，即日起至12/31前，到竹北店用餐者姓名對中「真(ㄓㄣ)珠(ㄓㄨ)」任一字同音，內用滿2,000元並出示證件，就送價值520元的「奶油軟殼蟹」乙份；2023/1/19前，到竹北店用餐於「FB／IG公開打卡／Google評論5顆星（擇1）」，就送「經典冷飲」乙杯（3選1）。
真珠還首度推出「迎冬至 呷好圓」冬至優惠，12/15～12/22至全台真珠分店，單筆內用金額滿1,000元，即贈「花好月圓脆皮湯圓」乙份。適逢年終吃尾牙、開年喝春酒的歡聚時刻，10人(含)以上同行至真珠，於用餐7日前完成預定可享「早鳥95折」優惠；消費滿6,000元抽「金珠扭蛋」乙次，最大獎還可抽中「5,000元抵用券」。