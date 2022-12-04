日本「神戶食人魔」病逝！他曾肢解巴黎女大生卻逍遙法外

我是廣告 請繼續往下閱讀
案發過後，佐川試圖將屍體棄置於布洛涅森林（Bois de Boulogne），但在數天後他便遭到逮捕，並一五一十地向警方坦承犯案。佐川狠心的手法與駭人消息瞬間傳遍國際，法國當地檢警也派了精神科專家進行心理鑑定，並於1983年鑑定其患有精神病，不適合受審決定不予起訴，只是將他送進精神病院。
隔年，法國當局就把佐川遣送回日本，哈特維爾特的家屬當時更矢言要讓佐川在日本被起訴，好讓「殺人犯永遠無法逍遙法外」。在父親的安排下，佐川順利回到日本就醫，儘管日本精神病院判定佐川一政「神志清醒但人格異常」，且認定法國精神院方是誤診，稱佐川理應負擔刑事責任，但法國檢警已經撤銷對他的控狀，佐川自此重獲自由不再需要受到任何法律規範制裁。
逍遙法外的佐川一政不僅沒有隱姓埋名，反而高調宣揚自己的經歷，當時日本大眾與媒體也不斷獵奇其食人經歷，一時間佐川一政靠著「食人魔」名號引來高度關注，許多電視節目通告邀請他擔任美食評論，大談「人肉」的真實口感，還有雜誌報社請他當作專欄作家。
不過在他順利靠著「食人魔」名號賺進大把財富之前，求職不順的他曾與「AV帝王」村西透接觸過，當時村西透邀請參與他拍攝色情電影，內容涉及以AV男優角色看著女優們並拿手中刀叉敲打餐盤等等；影視方面，除了村西透找他下馬當演員外，滾石樂隊（Rolling Stones）和行刑者合唱團（The Stranglers）也將其作為創作靈感寫歌，日本劇作家唐十郎也以他作為題材，撰寫成「佐川君的來信」獲得1982年芥川賞。
佐川一政自己也寫了一本有如小說的回憶錄《在霧中》，書裡用生動的細節描述當年那起食人案，但隨著年紀增長佐川的健康狀態也不復以往，晚年因已罹患腦中風而無法自理，他得坐輪椅且與弟弟共處才能過日子，但仍在日後訪談當中毫無愧疚地重述當年的食人經歷。
其中最知名的一次訪談，是兩位法國導演親自前往日本拍攝下來的紀錄片《食人錄 Caniba》，這部紀錄片2017年在威尼斯影展問世，再度造成一時轟動。佐川曾表示自己在殺害女同學的當下明白，「若現在不動手的話，日後肯定會後悔，我只是不希望自己留下遺憾。」
紀錄片導演帕拉維爾（Verena Paravel）受訪時提到，他們和這對兄弟花了數月時間相處，而這段經歷讓兩人感覺「十分矛盾」，導演提到他們一方面反感至極，另一方面卻又沉迷其中，「我們急切地想要瞭解這一切」。
不過根據《共同社》等日媒報導，佐川一政的弟弟佐川純本月已經透過出版社表示，惡名昭彰的佐川一政今年因為不敵新冠肺炎，已經在東京都內醫院病逝，得年73歲。同時，與他共度晚年的弟弟也發表聲明表示，佐川一政的葬禮「只會有親屬出席」，並無公開告別式的計畫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110