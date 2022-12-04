北台灣上班族好憂鬱！最低16度濕冷整週 1圖秒懂1周天氣
北台灣民眾要有心理準備，未來一週恐怕難見陽光了！中央氣象局指出，未來一週台灣附近都受到東北季風影響，北部、東半部地區有局部短暫雨，尤其大台北、基隆北海岸、宜蘭等地區，幾乎都在陰天飄雨、陰天、小雨之間反覆，整天氣溫也明顯偏涼，低溫僅攝氏16到17度左右，北台灣的上班族恐怕得忍耐一整週濕濕冷冷的天氣，希望大家明天週一不要太Blue。至於中南部地區仍維持多雲到晴的穩定天氣，不過早晚低溫約攝氏18到20度，白天高溫則有攝氏30度左右，日夜溫差較大，請早出晚歸的民眾要注意保暖。
記者張勵德/綜合報導
氣象局預報員劉沛滕指出，未來一週東北季風一波接一波，明後兩天（12/5~12/6）主要降雨會以基隆北海岸、宜蘭及雙北山區為主，會有較長時間的下雨，且可能有局部大雨發生機率。其次在苗栗以北、花東則有零星短暫雨，至於中南部地區維持多雲到晴。週三、週四（12/7~12/8）兩天東北季風稍微減弱，北台灣高溫雖可回升約攝氏2到3度，不過由於水氣仍然偏多，大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部較大雨勢。至於週五到下週日（12/9~12/11）東北季風再增強，北台灣氣溫又會再轉涼，且北部、東半部地區仍有局部短暫雨。
劉沛滕說，整體而言，未來一週北部、東半部地區幾乎都處在陰雨的天氣下，高溫大約僅攝氏18到24度之間，低溫約攝氏16到17度，整天感受都是明顯濕冷。至於中南部地區整週都是多雲到晴，早晚低溫約攝氏17到20度，高溫約攝氏28到30度，早出晚歸要注意保暖。
另外，氣象局也提醒，明日清晨難不容易有低雲或局部霧影響能見度，要等到白天東北季風轉強才會趨緩。而明後兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島等沿海空曠地區，可能有長浪發生機率，請民眾前往海邊活動要注意安全。