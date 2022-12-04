韓疫情逐漸平穩！擬鬆綁「室內口罩令」、確診不再居隔
韓國疫情近日回歸平穩，兩周前單日確診人數超過5萬人，但在第7波大流行後仍在中央控制下未見明顯成長。韓國境內也傳出許多要求更為鬆綁的防疫政策，大田市就建議應該解除「室內口罩令」，中央對於確診後必須隔離的規定是否放寬著手進行討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國作為亞洲地區率先宣布「與病毒共存」的國家，對於防疫政策的逐步鬆綁並不陌生。今年韓國大學入學考試雖然仍要求考生須戴好口罩，但已經開放確診考生外出應考，並為其安排特殊考場；然而隨著跨年即將到來，位於韓國中部、為該國第五大城市的大田廣域市也向中央政府建議，若到12月中旬全國還無法解除室內戴口罩禁令，是否能讓市府自行發布行政命令。
韓國的中央災難安全對策本部先前認為，入冬後疫情將捲土重來，但大田市已經不是第一個邀請中央針對新冠防疫「室內口罩令解禁」等議題展開協商的地方政府，韓國疾病管理廳回應指出，目前當局已和17個地方政府與相關單位展開相關協議，未來預計將針對冬季疫情發展擬定鬆綁室內口罩禁令的日期。
此外，因為不少民眾不願被隔離一周，在身體出現感染症狀後卻不願接受篩檢，韓國天主教大學醫學院榮譽教授白舜英（백순영）接受韓媒訪問時便指出，確診後居家隔離已經和室內口罩令一樣「不再有意義」，確診後隔離一周的規定應該從「義務」改為「勸導」措施。