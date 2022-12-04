不爽「汪小菲買房給大S」對張蘭開戰！張穎穎發文回應了
中國富商汪小菲，日前自爆有留給前妻大S一張信用卡支付生活費，結果引來大批吃瓜網友關注，網路上更盛傳疑似惹來女友張穎穎的不開心，不僅留言「我也要買買買！」甚至對汪小菲的母親張蘭開戰，「得罪我沒有好下場，全給他們抖出來！」等多張對話截圖。對此，張穎穎稍早也發文駁斥所有謠言。
娛樂中心/綜合報導
張穎穎今下午4點多在個人微博發文澄清：「本人從未在本人的朋友圈發布有關『我也要買買買』的言論，同時也從未與他人就『房屋』的話題進行對話，有關人員散佈的朋友圈內容及聊天記錄皆為捏造事實，惡意p圖誹謗，蓄意挑起網絡事端。本人將保留追究相關人員的法律責任。」就連現任男友汪小菲也馬上在底下力挺，「對於這幾個長期惡意誹謗，捏造事實的人，一定要追究他們的法律責任！」
事實上，張穎穎日前說過，她時時刻刻都陪伴在汪小菲的身邊，對於男友和前妻大S的事情都沒有參與過，只希望汪小菲能夠趕快打起精神，「他的家事我不便參與，但是我希望他能好好的，快樂起來。我想大家也是這麼希望的。」
據悉，即便張穎穎正式承認和汪小菲的關係，但依舊沒有得到張蘭的同意，張蘭更多次在直播中痛批張穎穎，是個有心機的人，曾利用她炒新聞炒流量，是依附在汪小菲身邊的寄生蟲，但對於兒子汪小菲到底有沒有婚內出軌一事，母子倆卻都隻字未提，反而不斷針對大S開戰、甚至指控，讓不少網友們霧裡看花。（編輯：詹鎰睿）