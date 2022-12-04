解封後遭批仍不見國際客　觀光局：強化台灣露出

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對於國際遊客短缺，觀光局則回應，旅客決定海外旅行約需2至3個月，尤其面對疫情初解封，旅客對過去幾年疫情帶來的移動和對健康的焦慮及匯率變動，決定目的地時程均較慎重，且各國開放進程不同，部分國家對入境仍有不同程度的限制，如日客返日仍有疫苗接種或PCR證明，致有市場觀望現象。
觀光局表示，於10、11月已陸續邀請各國業者及媒體實地訪台考察，透過業者及媒體親自驗證，了解台灣現況，及0+7的自主防疫。同時外站在駐地進行台灣現況說明會，也邀請實地訪台的業者、航空公司及媒體進行現況分享，藉以行銷台灣安心旅遊環境。
觀光局於疫情期間解封前除強化觀光環境整備外，提前持續以線上台灣館及各電視媒體行銷台灣，並對已解除邊境管制之主要國際市場，積極參加實體國際旅展，並邀請各國媒體以商務泡泡方式來台踩線參訪回國報導台灣旅遊資源，暨籌拍備妥多支影片持續推出，另以異業合作方式，藉由網路、交通運具、台灣美食及各種異業結合擴大行銷通路，並與國外組團社自解封後已陸續推出台灣旅遊產品，相關情形作為以國外受眾為目標，導致國內業者誤解行銷不足。
在日本市場部分，礙於日幣貶值等因素，日本自2022年3月起分階段解封後，10月出國34萬9,600人次，較9月31萬9,165人次只增加3萬人，但反較8月38萬6,412人次減少，雖然日本市場10月出境至各國旅遊不增反減，但面對日本為我國重要客源市場，需全力聯合業界打拚。適逢日本年底新年假期的到來，觀光局除已與組團社合作推出天燈、鐵道、觀光圈新遊程、台灣燈會等多項產品，並透過「いくたび、ふただひ台灣（良旅再旅台灣）」網站進行露出刊載，會爭取解封後第一個較大型的日本新年假期的旅客。
觀光局強調，嚐鮮為旅遊不可獲缺元素，疫情期間結合觀光圈整合台灣特色資源，藉由邀請國內接待國際旅行社參訪觀光圈景點評選，納入新行程販售，另在行政院支持納入前瞻觀光建設計畫經費下，已陸續協助完成各地方政府整備觀光資源營造新景點，並強化優質既有景點之品質。後續將採取新舊客源並重的策略，拓展日本市場，以及各國際主要市場，推動入境市場加快復甦。